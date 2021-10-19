Как проверить иностранца, который хочет зарегистрировать брак в Украине

На сегодняшний день не редкими являются ситуации, когда украинцы желают вступить в брак и создать семью с иностранцем. На самом деле, зарегистрировать брак с гражданином другой страны в Украине не так сложно, как в большинстве стран мира. Одним нюансом такого брака является то, что иностранец в момент регистрации должен легально находиться на территории Украины.

Finance.ua как портал, следящий за законодательством, узнал подробности у Минюста.

Согласно действующему законодательству нашего государства, для осуществления государственной регистрации брака в Украине иностранцы и лица без гражданства должны предъявить паспортный документ или документ, удостоверяющий личность без гражданства, если лицо ранее находилась в браке – также подается документ о прекращении предыдущего брака или признании его недействительным, и вид на постоянное или временное проживание или другой документ, подтверждающий законность пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины.

Все документы, выданные компетентными органами иностранных государств, должны быть заверены апостилем или иметь консульскую легализацию в той стране, в которой они были выданы. Документы, составленные на иностранном языке, подаются вместе с их переводами на украинский язык, заверенными в установленном порядке.

В случае предъявления вида на постоянное или временное проживание орган государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляет его проверку с помощью сервиса Государственной миграционной службы Украины согласно сведениям о недействительных документах.

Орган ГРАГС проверяет законность пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины путем направления в день получения заявления о государственной регистрации брака запроса в территориальный орган Государственной миграционной службы Украины в случае:

отсутствия у иностранца или лица без гражданства вида на постоянное или временное проживание;

отсутствия на последней свободной странице паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства, либо во вкладном талоне отметки о получении вида, скрепленной печатью;

если вид на постоянное или временное проживание иностранца или лица без гражданства выдан территориальными органами или подразделениями Государственной миграционной службы Украины в Автономной Республике Крым с 20 февраля 2014 года или на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей с 1 марта 2014 года;

предъявления вида на постоянное или временное проживание иностранца или лица без гражданства, который подлежит обмену в соответствии с порядком оформления, изготовления и выдачи вида на постоянное и вида на временное проживание.

Если паспорт иностранца выдан менее чем за полгода до дня подачи заявления на регистрацию брака или если Управление государственной миграционной службы сообщает «невозможно вычислить срок пребывания в Украине» (такая ситуация может возникнуть у лиц, в отношении которых принято решение о принудительном возвращении), отдел ГРАГС направляет запрос в Государственную пограничную службу Украины относительно проверки пересечения границы государства за предыдущие периоды. К соответствующему запросу в обязательном порядке приобщается согласие лица, в соответствии с которым осуществляется проверка, на сбор и обработку персональных данных.

В случае направления отделом ГРАГС запроса в Государственную пограничную службу Украины ответ поступает в течение 1 месяца с даты направления запроса. Поэтому лицо, по которому осуществляется проверка, имеет право лично обратиться в Государственную пограничную службу Украины и получить соответствующую справку.

После получения справки из Государственной пограничной службы Украины отдел государственной регистрации актов гражданского состояния повторно направляет запрос в территориальный орган Государственной миграционной службы Украины.

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