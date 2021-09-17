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Volkswagen удвоил поставки электромобилей

Volkswagen удвоил поставки электромобилей

Автоконцерн Volkswagen удвоил поставки электромобилей в третьем квартале 2021 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

В июле-сентябре поставки электромобилей VW выросли в годовом измерении на 109%, до рекордных 122,1 тысячи машин.

Сообщается, что за первые три квартала 2021 года поставки электромобилей VW выросли на 138%, до 293,1 тысячи единиц.

В целом продажи VW в третьем квартале сократились на 24,5%, до 1,97 млн автомобилей, а за девять месяцев этого года выросли на 6,9%, до 6,94 млн машин.

По материалам Економічна Правда
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