Автоконцерн Volkswagen удвоил поставки электромобилей в третьем квартале 2021 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

В июле-сентябре поставки электромобилей VW выросли в годовом измерении на 109%, до рекордных 122,1 тысячи машин.

Сообщается, что за первые три квартала 2021 года поставки электромобилей VW выросли на 138%, до 293,1 тысячи единиц.

В целом продажи VW в третьем квартале сократились на 24,5%, до 1,97 млн автомобилей, а за девять месяцев этого года выросли на 6,9%, до 6,94 млн машин.