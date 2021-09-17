Автоконцерн Volkswagen удвоил поставки электромобилей в третьем квартале 2021 года.
Об этом сообщается на сайте компании.
В июле-сентябре поставки электромобилей VW выросли в годовом измерении на 109%, до рекордных 122,1 тысячи машин.
Сообщается, что за первые три квартала 2021 года поставки электромобилей VW выросли на 138%, до 293,1 тысячи единиц.
В целом продажи VW в третьем квартале сократились на 24,5%, до 1,97 млн автомобилей, а за девять месяцев этого года выросли на 6,9%, до 6,94 млн машин.
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