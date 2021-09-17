ПриватБанк сообщил новые правила переводов с карты на карту (инфографика)

ПриватБанк объявил об ограничении количества переводов с карты на карту до 100 в месяц. Как сообщили в банке – большинство пользователей и так делают меньше переводов в месяц. Finance.ua как портал, заботится о ваших средства, узнал подробности.

Ежемесячно удобные переводы с карты на карту в Приват24 делают более 7 млн ​​клиентов. По данным статистики 99,7% из них пользуются этой замечательной услугой для личных целей и отправляют или получают не более 100 переводов в месяц.

С октября 2021 банк вносит коррективы в правила осуществления р2р переводов по лимитам на переводы с карты на карту Visa / Mastercard через все каналы.

По правилам внутренней политики банка, основанные на требованиях финмониторинга и правилах платежных систем, лимиты устанавливаются на календарный месяц (с 1-го по 30/31-го числа) как для переводов по Украине, так и за рубеж:

В банке объяснили: если пользователь собирает деньги на карту для благотворительности или волонтерства, ему следует обратиться в службу поддержки банка.

Нужно отправить ссылку из социальных сетей или документы, подтверждающие осуществление благотворительной деятельности – в течение 1 рабочего дня для таких карточек установят безлимитный режим.

А для тех, кто на карту получал деньги за продажу товаров с использованием интернет площадок, в банке напомнили, что нормативно-правовым актом НБУ пользоваться личной карточкой для осуществления предпринимательской деятельности нельзя.

Чтобы отправлять и получать переводы безлимитно банк советует открыть счет физического лица – предпринимателя или лица, занимающегося профессиональной независимой деятельностью в соответствии с действующим законодательством.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr