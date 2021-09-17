В Украине изменились правила банковского надзора

Сегодня, 14 октября, вступило в силу постановление, которыми Национальный банк уполномочил своих служащих на осуществление надзора за деятельностью банков в рамках дистанционного надзора.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Это нововведение обусловлено приведением надзорных процедур в соответствие с Законом Украины от 30.06.2021 № 1587-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы”, которым внесены изменения в статью 67 Закон Украины “О банках и банковской деятельности”.
Введенные изменения касаются:
Такие изменения усилят эффективность риск-ориентированного банковского надзора и мониторинга деятельности банка, что будет способствовать своевременному реагированию на возможные негативные тенденции.
В то же время исключены нормы о введении особого режима контроля за деятельностью банка и назначения куратора.
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