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В Украине изменились правила банковского надзора

В Украине изменились правила банковского надзора

Сегодня, 14 октября, вступило в силу постановление, которыми Национальный банк уполномочил своих служащих на осуществление надзора за деятельностью банков в рамках дистанционного надзора.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Это нововведение обусловлено приведением надзорных процедур в соответствие с Законом Украины от 30.06.2021 № 1587-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы”, которым внесены изменения в статью 67 Закон Украины “О банках и банковской деятельности”.

Введенные изменения касаются:

  • порядка осуществления надзора за деятельностью банка уполномоченным служащим;
  • его полномочий и прав;
  • порядка уведомления банка о полномочиях служащего на осуществление надзора за деятельностью банка;
  • обязательства уполномоченного служащего по обеспечению конфиденциальности информации о банке и его клиентов;
  • требований к созданию условий для работы уполномоченного служащего в помещении банка, предоставление уполномоченному служащему информации, документов, письменных объяснений о деятельности банка.

Такие изменения усилят эффективность риск-ориентированного банковского надзора и мониторинга деятельности банка, что будет способствовать своевременному реагированию на возможные негативные тенденции.

В то же время исключены нормы о введении особого режима контроля за деятельностью банка и назначения куратора.

По материалам Finance.UA
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