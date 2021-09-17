В Украине изменились правила банковского надзора

Сегодня, 14 октября, вступило в силу постановление, которыми Национальный банк уполномочил своих служащих на осуществление надзора за деятельностью банков в рамках дистанционного надзора.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Это нововведение обусловлено приведением надзорных процедур в соответствие с Законом Украины от 30.06.2021 № 1587-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы”, которым внесены изменения в статью 67 Закон Украины “О банках и банковской деятельности”.

Введенные изменения касаются:

порядка осуществления надзора за деятельностью банка уполномоченным служащим;

его полномочий и прав;

порядка уведомления банка о полномочиях служащего на осуществление надзора за деятельностью банка;

обязательства уполномоченного служащего по обеспечению конфиденциальности информации о банке и его клиентов;

требований к созданию условий для работы уполномоченного служащего в помещении банка, предоставление уполномоченному служащему информации, документов, письменных объяснений о деятельности банка.

Такие изменения усилят эффективность риск-ориентированного банковского надзора и мониторинга деятельности банка, что будет способствовать своевременному реагированию на возможные негативные тенденции.

В то же время исключены нормы о введении особого режима контроля за деятельностью банка и назначения куратора.