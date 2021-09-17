Межбанк: доллар неожиданно подорожал

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — среда на валютном рынке прошла активно, а объем основных сделок еще до конца обеда превысил $ 160 млн. Клиенты спешили закрыть все свои операции перед длинными выходными и проплатить валютные контракты сегодняшней датой валютирования.

После 15:30 на торгах уже почти не осталось реальных покупателей и продавцов, а спекулянты, проводя сделки на условиях ТОМ с днем поставки валюты 18 октября — смогли на небольших суммах вздернуть котировки к уровню 26,37/26,395 гривен за доллар к концу сессии.

Как и вчера, Нацбанк уже с самого раннего утра быстро вышел на торги с покупкой первых $ 5 млн по 26,345 гривен и закрыв эту сумму очень быстро ушел с рынка. Но ближе к 10 утра он вернулся с покупкой доллара по 26,34 гривен и простоял с этой котировкой до самого окончания активной фазы сессии. Именно ценники НБУ и сформировали основной курсовой тренд по доллару на весь оставшийся день.

Рост котировок доллара до уровня 26,37/26,395 гривен к концу сессии мы считаем сугубо спекулятивной попыткой «разогреть» курс в интересах крупных экспортеров перед периодом больших налоговых выплат. А они начнутся уже с понедельника 18-го октября.

Реальных предпосылок для роста курса сегодня вечером не было и если в понедельник попытки взвинтить курс закончатся — рост предложения валютной выручки за рабочие в ЕС и США четверг и пятницу — быстро приведут к возврату понижающего тренда на межбанке. Если конечно Нацбанк не поддержит спекулянтов и не станет завышать и свои ценники интервенций.

Ход торгов:

К 11 часам доллар просел с утренних 26,34/27,36 гривен до 26,33/26,35 гривен и продержался с очень небольшими отклонениями в 0,5−1 копейку почти до 16 часов. Пребывание Нацбанка на торгах с котировкой покупки по 26,34 гривны не давало клиентам активно играть «на понижение», хотя предложение периодически серьезно превышало спрос.

ТОМ

После 15:30 спекулянты на уже почти пустом межбанке провели часть сделок на условиях поставки долларас котировками выше среднедневных и «разогрели» курс доллара до отметки 26.37/26,395 к концу дня.

Главные события 13 октября на валютном рынке:

1) Доллар за день подорожал с 26,34/26,36 до 26,37/26,395 гривен.

2) НБУ дважды выходил на торги. В начале с покупкой $ 5 млн по цене 26,345 гривен, а затем снова вышел на рынок с котировкой 26,34 гривен и простоял с этим ценником уже до конца активной фазы сессии.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3415 гривен за доллар, а официальный курс на 18 октября 2021 года установлен на уровне 26,3419 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 26,37 / 26,39

евро — 30,49 / 30,52

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1574 / 1,1575

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