0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 4 0

Минагро выступило за отмену бесплатной приватизации сельхозземли

Минагро выступило за отмену бесплатной приватизации сельхозземли

Министерство аграрной политики и продовольствия инициирует трансформацию права бесплатной приватизации сельскохозяйственных земель из-за высоких рисков злоупотребления им.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Мы комплексно следим за процессом бесплатной приватизации, поскольку тот ее формат, который сейчас существует, позволяет недобросовестным гражданам злоупотреблять этим правом. Государство понимает соответствующие риски, поэтому бесплатная приватизация должна быть трансформирована», — цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

Министр отметил, что ведомство будет инициировать общественное обсуждение для того, чтобы заменить право на бесплатную приватизацию в «физических» гектарах правом на фиксированную скидку при покупке и получении в аренду государственных земель. Планируется, что такая скидка будет одинаковой и гарантированной для всех граждан. Также предусматриваются дополнительные льготы для ветеранов и некоторых других категорий граждан. Для ее получения будет необходимо написать электронное заявление.

Лещенко добавил, что все заявления будут обнародованы, и ситуация с двойной приватизацией будет невозможной в принципе. Скидка будет касаться именно государственных земель, ведь местное самоуправление является правом территориальной общины.

Кроме того, отметил он, ведомство хочет решить вопрос о землях, находящихся под частными усадьбами. Владельцы таких усадеб должны официально получить в пользование принадлежащие им земли без лишних бюрократических процедур и безвозмездно.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Аграрный рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.