Минагро выступило за отмену бесплатной приватизации сельхозземли

Министерство аграрной политики и продовольствия инициирует трансформацию права бесплатной приватизации сельскохозяйственных земель из-за высоких рисков злоупотребления им.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Мы комплексно следим за процессом бесплатной приватизации, поскольку тот ее формат, который сейчас существует, позволяет недобросовестным гражданам злоупотреблять этим правом. Государство понимает соответствующие риски, поэтому бесплатная приватизация должна быть трансформирована», — цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

Министр отметил, что ведомство будет инициировать общественное обсуждение для того, чтобы заменить право на бесплатную приватизацию в «физических» гектарах правом на фиксированную скидку при покупке и получении в аренду государственных земель. Планируется, что такая скидка будет одинаковой и гарантированной для всех граждан. Также предусматриваются дополнительные льготы для ветеранов и некоторых других категорий граждан. Для ее получения будет необходимо написать электронное заявление.

Лещенко добавил, что все заявления будут обнародованы, и ситуация с двойной приватизацией будет невозможной в принципе. Скидка будет касаться именно государственных земель, ведь местное самоуправление является правом территориальной общины.

Кроме того, отметил он, ведомство хочет решить вопрос о землях, находящихся под частными усадьбами. Владельцы таких усадеб должны официально получить в пользование принадлежащие им земли без лишних бюрократических процедур и безвозмездно.