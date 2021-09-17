1% богатых американцев владеет большим состоянием, чем средний класс

Издание Bloomberg информирует, что совокупный капитал 60% американских домохозяйств из среднего класса меньше, чем активы самых богатых людей США. Таким образом, американское богатство продолжает концентрироваться на верхушке.
Согласно последнему отчету Федерального резерва, состояние 1% самых богатых американцев оценивают в 36,2 триллиона долларов, а 60% представителей среднего класса – 35,7 триллиона долларов. ФРС зафиксировала такой результат впервые с 1989 года, момента начала изучения этих данных.
В целом с начала пандемии и состоятельные американцы, и представители среднего класса увеличили свои капиталы.
Поддержка правительства и социальная помощь в течение почти двух лет помогли значительной части жителей США, сломав модель стагнации. В то же время в 2020 году состояние 1% богачей выросло примерно на 4 триллиона долларов, что больше, чем общий объем богатства 50% американцев, имеющих финансовые трудности. Также с начала пандемии коронавируса капитал миллиардеров из США увеличился на 1,8 триллиона долларов.
В течение последних 50 лет рядовой американской семье становится все труднее накапливать капитал. Экономист Джейсон Фурман, который сотрудничал с Бараком Обамой, отметил, что с 1943 по 1973 год среднестатистическая семья в США каждые 23 года удваивала свои богатства. Однако за последние 5 десятилетий это время увеличилось до 100 лет.
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