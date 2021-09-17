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Blackview выпустила бюджетный защищенный смартфон BV4900s (фото)

Blackview BV4900s получил 5.7-дюймовый дисплей с разрешением 720 × 1440 пикселей, 8-ядерный чип Unisoc SC9863A SoC, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флэш-памяти, аккумулятор емкостью 5580 мАч, 8-Мп основную камеру, 5-Мп фронтальную камеру.

Смартфон весит 261 г и толщину 13.7 мм. Управляет устройством операционная система Android 11 Go с фирменной оболочкой Smart Doke OS 2.0. Последняя предлагает уникальный дизайн, предустановленный менеджер файлов, режим клона, уникальные обои, иконки.

Blackview BV4900s соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G, а также степени защиты IP69K.

Смартфон выдержит высокотемпературную мойку под воздействием высокого давления воды, не боится падений с высоты 1.5 м.

По материалам iLenta
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