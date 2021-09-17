США откроют наземные границы для вакцинированных туристов

Соединенные Штаты Америки с ноября откроют наземные границы для вакцинированных иностранцев.
Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.
Откроются сухопутные пункты пропуска, паромные переправы и железнодорожное сообщение, которые в течение последних более полутора лет работали со значительными ограничениями – разрешались только поездки, совершаемые по веским основаниям.
По словам Майоркаса, в следующем месяце США “разрешит путешественникам из Мексики и Канады, которые полностью вакцинировались от COVID-19, совершать необязательные поездки в Соединенные Штаты, в частности, приезжать в гости к друзьям или родственникам, или с туристической целью”.
Также глава министерства внутренней безопасности США отметил, с января 2022 года справку о полной вакцинации будут требовать и для поездок, совершаемых из веских оснований. Это будет касаться, в частности, водителей-дальнобойщиков, студентов и медицинских работников.
В прошлом месяце Соединенные Штаты объявили, что с ноября откроют воздушные границы для полностью вакцинированных иностранцев из 33 стран. Это касается стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Китая, Индии, Ирана, Бразилии, ЮАР. Непривитым нужно будет сдать тест на коронавирус до поездки и по прибытии в США. Центры по контролю и профилактике заболеваний США ранее заявляли, что государство будет признавать все вакцины, утвержденные ВОЗ.
Запрет на въезд в США приняла администрация Дональда Трампа в марте 2020 года. Граждане Украины сейчас могут попасть в США самолетом при наличии отрицательного теста, сделанного за 72 часа до поездки, или справки о выздоровлении от коронавируса.
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