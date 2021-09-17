Минфин разместил облигации на полмиллиарда гривен

Министерство финансов 12 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 514 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Фейсбуке.

«Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте. Всего от размещения государственных ценных бумаг в государственный бюджет было привлечено 514 млн гривен», — говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что ставки по всем выпускам остались неизменными по сравнению с предыдущими аукционами. Средневзвешенная доходность 1-летних ОВГЗ составила 11,50%, 1,5-летних — 11,57%, 2-летних — 12,40%, 3-летних — 12,49%, а 5-летних — 12,75%. Наибольшим спросом пользовались 1-летние и 5-летние инструменты.