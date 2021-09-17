Сэкономить на коммуналке: что известно о программе энергоэффективности «70/30»

С 12 октября начался прием заявок для участия в городской конкурсной программе энергоэффективных проектов «70/30» в 2022 году.

Finance.ua как портал, который заботится, чтобы вы не переплачивали за коммуналку, узнал, что это за программа и чем она может быть полезна для горожан.

Суть программы. Как отмечают в Киевской городской администрации, программа позволяет жителям жилых домов, в которых созданы ОСМД и ЖСК, провести энергоэффективные мероприятия и повлиять на стоимость коммунальных услуг путем софинансирования: 30% оплачивают жильцы, а 70% – городской бюджет. За соответствующее решение о старте приема заявок проголосовали члены конкурсной комиссии.

Условия участия в программе:

муниципальная программа работает уже более 7 лет – ею можно воспользоваться в Киеве с 2014 года;

программа предусматривает методику софинансирования: 70% стоимости работ оплачивает город, 30% – жители;

к конкурсу допускаются проекты, при условии гарантирования объединением совладельцев многоквартирного дома и членами кооперативного дома оплаты не менее 30% от общей стоимости работ.

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В перечень работ, которые могут быть выполнены в доме, входят:

установка домовых приборов учета тепловой энергии на отопление/горячее водоснабжение;

реконструкция тепловых пунктов и установка новых индивидуальных теплопунктов;

теплоизоляция, капитальный ремонт крыш и подвальных перекрытий;

замена окон и дверей в местах общего пользования на энергосберегающие;

модернизация и замена внутридомовых инженерных сетей;

утепление фасадов;

замена осветительных приборов на энергоэффективные и/или установка датчиков движения для регулирования освещения в местах общего пользования;

реконструкция систем теплоснабжения и/или горячего водоснабжения с применением возобновляемых или альтернативных источников энергии;

капитальный ремонт или техническое переоснащение внутридомового электрического оборудования.

Получить консультацию можно, направив свои вопросы на электронный адрес:

70na30kyiv@ukr.net

Как подать заявку во время карантина? Учитывая карантинные ограничения, прием заявок проводится по предварительной записи по тел.: (044) 279 81 86. После подтверждения записи конкурсные предложения принимаются в помещении Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА по адресу: вул. Большая Житомирская, 15-А, каб. 13-14.