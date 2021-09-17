Сэкономить на коммуналке: что известно о программе энергоэффективности «70/30»

С 12 октября начался прием заявок для участия в городской конкурсной программе энергоэффективных проектов «70/30» в 2022 году.
Finance.ua как портал, который заботится, чтобы вы не переплачивали за коммуналку, узнал, что это за программа и чем она может быть полезна для горожан.
Суть программы. Как отмечают в Киевской городской администрации, программа позволяет жителям жилых домов, в которых созданы ОСМД и ЖСК, провести энергоэффективные мероприятия и повлиять на стоимость коммунальных услуг путем софинансирования: 30% оплачивают жильцы, а 70% – городской бюджет. За соответствующее решение о старте приема заявок проголосовали члены конкурсной комиссии.
Условия участия в программе:
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В перечень работ, которые могут быть выполнены в доме, входят:
Получить консультацию можно, направив свои вопросы на электронный адрес:
70na30kyiv@ukr.net
Как подать заявку во время карантина? Учитывая карантинные ограничения, прием заявок проводится по предварительной записи по тел.: (044) 279 81 86. После подтверждения записи конкурсные предложения принимаются в помещении Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА по адресу: вул. Большая Житомирская, 15-А, каб. 13-14.
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