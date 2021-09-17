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Сэкономить на коммуналке: что известно о программе энергоэффективности «70/30»

Сэкономить на коммуналке: что известно о программе энергоэффективности «70/30»

С 12 октября начался прием заявок для участия в городской конкурсной программе энергоэффективных проектов «70/30» в 2022 году.

Finance.ua как портал, который заботится, чтобы вы не переплачивали за коммуналку, узнал, что это за программа и чем она может быть полезна для горожан.

Суть программы. Как отмечают в Киевской городской администрации, программа позволяет жителям жилых домов, в которых созданы ОСМД и ЖСК, провести энергоэффективные мероприятия и повлиять на стоимость коммунальных услуг путем софинансирования: 30% оплачивают жильцы, а 70% – городской бюджет. За соответствующее решение о старте приема заявок проголосовали члены конкурсной комиссии.

Условия участия в программе:

  • муниципальная программа работает уже более 7 лет – ею можно воспользоваться в Киеве с 2014 года;
  • программа предусматривает методику софинансирования: 70% стоимости работ оплачивает город, 30% – жители;
  • к конкурсу допускаются проекты, при условии гарантирования объединением совладельцев многоквартирного дома и членами кооперативного дома оплаты не менее 30% от общей стоимости работ.

Кстати, лайфхаками и советами о том, как сэкономить на коммуналке, мы делимся в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы не пропустить полезную информацию! 🤫

В перечень работ, которые могут быть выполнены в доме, входят:

  • установка домовых приборов учета тепловой энергии на отопление/горячее водоснабжение;
  • реконструкция тепловых пунктов и установка новых индивидуальных теплопунктов;
  • теплоизоляция, капитальный ремонт крыш и подвальных перекрытий;
  • замена окон и дверей в местах общего пользования на энергосберегающие;
  • модернизация и замена внутридомовых инженерных сетей;
  • утепление фасадов;
  • замена осветительных приборов на энергоэффективные и/или установка датчиков движения для регулирования освещения в местах общего пользования;
  • реконструкция систем теплоснабжения и/или горячего водоснабжения с применением возобновляемых или альтернативных источников энергии;
  • капитальный ремонт или техническое переоснащение внутридомового электрического оборудования.

Получить консультацию можно, направив свои вопросы на электронный адрес:
70na30kyiv@ukr.net

Как подать заявку во время карантина? Учитывая карантинные ограничения, прием заявок проводится по предварительной записи по тел.: (044) 279 81 86. После подтверждения записи конкурсные предложения принимаются в помещении Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА по адресу: вул. Большая Житомирская, 15-А, каб. 13-14.

По материалам Finance.UA
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