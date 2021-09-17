Каким будет новый Land Cruiser Prado

Премьера Toyota Land Cruiser Prado нового поколения перенесена на лето 2024 года. Ранее планировалось представить внедорожник на год раньше.
Об этом сообщает японский сайт BestCarWeb.
На решение руководства Toyota повлияли несколько причин. Во-первых, это, конечно же, дефицит микрочипов, что заставило японскую компанию остановить на время несколько предприятий.
Во-вторых, повышенный спрос на новый Toyota Land Cruiser 300 заставил сконцентрироваться на выпуске именно этого внедорожника. Для производства Prado просто нет свободных мощностей.
В-третьих, нынешний Toyota Land Cruiser Prado J150 до сих пор популярен, и его выпуск остается рентабельным. Модель представили в 2009 году, и она продержится на конвейере ровно 15 лет.
Стали известны и некоторые характеристики Toyota Land Cruiser Prado. Внедорожник построят на современной рамной платформе старшего Land Cruiser 300, и по размерам он будет сопоставим с нынешней моделью.
Фото: BestCarWeb
Размеры нового Toyota Land Cruiser Prado 2024:
Дизайн Toyota Land Cruiser Prado также останется знакомым. Скорее всего, от короткой трехдверной версии откажутся и предложат исключительно пятидверный вариант.
Фото: BestCarWeb
Внедорожник сохранит 2,8-литровый 200-сильный турбодизель предшественника. А вот на смену бензиновым модификациям придет гибрид с 2,5-литровой четверкой и электромотором. Все Prado получат новую 8-ступенчатую автоматическую КПП.
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