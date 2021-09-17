Как изменится курс гривны к доллару: прогноз МВФ до 2026 года

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за апрель.
Об этом говорят данные обзора МВФ «Перспективы мировой экономики» (World Economic Outlook) за октябрь 2021 года.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
Отметим, в законе О государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривны за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривны за доллар.
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