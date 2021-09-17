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Как изменится курс гривны к доллару: прогноз МВФ до 2026 года

Как изменится курс гривны к доллару: прогноз МВФ до 2026 года

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за апрель.

Об этом говорят данные обзора МВФ «Перспективы мировой экономики» (World Economic Outlook) за октябрь 2021 года.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

  • 2021 год — 27,52 грн / доллар (предыдущий прогноз — 27,98 грн /доллар);
  • 2022 год — 27,41 грн / доллар (предыдущий прогноз — 27,61 грн / доллар);
  • 2023 год — 27,66 грн / доллар (предыдущий прогноз — 27,59 грн / доллар);
  • 2024 год — 27,80 грн / доллар (предыдущий прогноз — 27,75 грн / доллар);
  • 2025 год — 27,80 грн / доллар (предыдущий прогноз — 27,75 грн / доллар);
  • 2026 год — 27,80 грн / доллар (предыдущий прогноз — 27,75 грн / доллар).

Отметим, в законе О государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривны за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривны за доллар.

Справка Finance.ua:

  • аналитики Киевской школы экономики считают, что обменный курс в 2022 году не превысит 28 — 28,2 гривны за доллар США;
  • украинская гривна заняла шестое место в рейтинге самых прибыльных валют мира в 2021 году от Bloomberg;
  • банкиры расходятся во мнениях относительно прогноза курса гривны до конца года и называют коридор 26,9−28,0 грн/$ 1.

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По материалам РБК-Украина
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