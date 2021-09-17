В Минздраве рассказали, будут ли ограничивать работу общественного транспорта во время локдауна

В Украине во время нового возможного локдауна, вероятнее всего, правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование городского общественного транспорта.
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии ТСН.ua.
Читайте также: В Украине утвердили новые правила пассажирских перевозок на время карантина
Кузин пояснил, что прекращение функционирования общественного транспорта «довольно сильно влияет и на экономику, и на мобильность людей, и в частности, это не дает дополнительного какого-то эпидемиологического влияния».
В качестве примера он привел опыт других стран, где прекращали работу общественного транспорта, но в результате все же возобновляли его работу и возвращались к значительно более слабым карантинным нормам.
«Поэтому основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемических требований во время перевозки, ограничение количества людей, которые пользуются общественным транспортом, и наоборот — вывод дополнительного, резервного количества того самого подвижного состава, а не прекращение его функционирования. Поэтому, вероятнее всего, в рамках возможных локдаунов или „красных“ зон правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование именно местного или городского транспорта», — пояснил Кузин.
Он также напомнил, что вопрос остановки или функционирования общественного транспорта рассматривает местная комиссия ТЭБ и ЧС.
«Если мы будем говорить об общественном транспорте, то вопрос остановки или функционирования общественного транспорта лежит в плоскости ТЭБ и ЧС. То есть, местная комиссия ТЭБ и ЧС, когда рассматривает этот вопрос, принимает решение о целесообразности или нецелесообразности прекращения работы общественного транспорта», — добавил главный санврач.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
10 европейских стран предложили выход из энергокризисаВчера, 17:36 - 2176 16
Стала известна зарплата главы Антикоррупционного судаВчера, 14:29 - 1511 11
Очень близка к ЕС: Боррель назвал главные условия для вступления Украины6 ч. назад - 814 9
Доступную ипотеку под 7% получили 929 семей7 ч. назад - 376 9
Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах на 23% с начала сезона закачки9 ч. назад - 585 8
Кого ищут работодатели: самые популярные вакансии в сентябреВчера, 16:02 - 6995
Работник не хочет в отпуск, а требует компенсацию: что делать работодателю8 ч. назад - 4396 3
В Украине конфискуют часть уже растаможенных авто на «еврономерах»: кто рискует остаться без автоВчера, 20:00 - 2198
10 европейских стран предложили выход из энергокризисаВчера, 17:36 - 2176 16
С 16 октября Украина может остаться без дизтоплива, - Нефтегазовая ассоциацияВчера, 19:14 - 1345
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2816 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 772 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2281 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1742 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1434 5