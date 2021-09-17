В Минздраве рассказали, будут ли ограничивать работу общественного транспорта во время локдауна

В Украине во время нового возможного локдауна, вероятнее всего, правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование городского общественного транспорта.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии ТСН.ua.

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Кузин пояснил, что прекращение функционирования общественного транспорта «довольно сильно влияет и на экономику, и на мобильность людей, и в частности, это не дает дополнительного какого-то эпидемиологического влияния».

В качестве примера он привел опыт других стран, где прекращали работу общественного транспорта, но в результате все же возобновляли его работу и возвращались к значительно более слабым карантинным нормам.

«Поэтому основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемических требований во время перевозки, ограничение количества людей, которые пользуются общественным транспортом, и наоборот — вывод дополнительного, резервного количества того самого подвижного состава, а не прекращение его функционирования. Поэтому, вероятнее всего, в рамках возможных локдаунов или „красных“ зон правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование именно местного или городского транспорта», — пояснил Кузин.

Он также напомнил, что вопрос остановки или функционирования общественного транспорта рассматривает местная комиссия ТЭБ и ЧС.

«Если мы будем говорить об общественном транспорте, то вопрос остановки или функционирования общественного транспорта лежит в плоскости ТЭБ и ЧС. То есть, местная комиссия ТЭБ и ЧС, когда рассматривает этот вопрос, принимает решение о целесообразности или нецелесообразности прекращения работы общественного транспорта», — добавил главный санврач.