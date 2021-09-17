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Международная организация труда дала оценку инициативам об упрощении увольнения

Международная организация труда дала оценку инициативам об упрощении увольнения

Принятые Верховной Радой в первом чтении законопроекты № 5388 и № 5161 о дерегуляции трудовых отношений несут риски для работников и вряд ли будут способствовать снижению теневой занятости.

Об этом в интервью Соцпорталу рассказал Антонио Сантуш, менеджер проекта ЕС-МОТ, целью которого является гармонизация украинского трудового законодательства с нормами Евросоюза.

По его словам, принятые законопроекты в ряде пунктов имеют расхождения с рекомендациями Международной организации труда. Главным образом это касается срочных трудовых договоров и трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем (так называемые 0-часовые контракты). Например:

  • не предлагается компенсация, если работодатель вызвал работника, однако заказ отменился;
  • не предусмотрено право отказаться, если о необходимости выйти на работу не сообщили хотя бы за несколько часов;
  • дополнительные основания для увольнения могут устанавливаться соответствующими трудовыми договорами.

Также, по его словам, нет законодательного предохранителя от злоупотребления срочными договорами.

«Должно быть лимитировано количество продлений и длина самого контракта, чтобы работник чётко понимал, на сколько лет максимум его могут задействовать. Чтобы человек не работал 10 лет по срочным контрактам. Если школе нужен учитель на 10 лет, руководство школы должно заключать контракт на 10 лет, а не переподписывать его каждый год. Или вводить бессрочный контракт. По правилам ЕС, если работодатель составляет контракт неправильно (без указания сроков и прочего), контракт превращается из срочного в бессрочный», — говорит эксперт.

Данные законопроекты приняты для упрощения трудовых отношений. И должны, по мнению авторов, вывести из тени рынок труда. Однако по мнению Антонио Сантуша, этого не произойдет. Поскольку для выполнения любого закона нужен контроль.

«Было отменено постановление Кабмина о порядке проведения инспекций Гоструда. В том числе относительно незадекларированного труда. И теперь инспекторы не могут работать», — отмечает он.

По материалам Socportal
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