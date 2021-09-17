VW в 2022 году выберет страну из Восточной Европы для завода по батареям

Volkswagen Group в первой половине 2022 года выберет страну в Восточной Европе, в которой построят новый завод по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. К сожалению, Украину немецкий автогигант для этого не рассматривает.

В качестве кандидатов выступают Чехия, Польша, Словакия и Венгрия. В одной из этих стран к 2027 году заработает завод Volkswagen, на котором будут делать батареи для электромобилей.

Боссы Volkswagen при выборе страны для своего нового завода учитывают несколько факторов. Например, экономическую ситуацию в стране, стратегию электрической мобильности, государственные субсидии.

Ранее сообщалось, что к 2030 году Volkswagen планирует построить в Европе 6 заводов, на которых будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров. Первые два построят в Германии и Швеции. Третий завод построят к 2026 году во Франции, Испании или в Португалии.



Генеральный директор Skoda Томас Шеффер считает, что Чехия была бы идеальным местом для одного из таких предприятий. Seat выступает за строительство такого завода в Испании.