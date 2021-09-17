Apple обновила свою «операционку»

Американская компания Apple выпустила обновление своей операционной системы для iPhone (iOS 15.0.2) и смарт-часов (watchOS 8.0.1).

Об этом сообщает GSM Arena.

Последнее обновление «операционки» направлено на исправление багов из предыдущих ее версий.

Исправление ошибок в iOS 15.0.2, в частности, включает:

Фотографии, которые были сохранены в вашей фототеке из сообщений, иногда удалялись после удаления соответствующей цепочки или сообщения. Также чехол iPhone Leather Wallet с MagSafe иногда не соединялся с локатором Find My. А интерфейс CarPlay мог иногда не открывать аудио приложения или отсоединялся во время воспроизведения.

Исправление ошибок в watchOS 8.0.1, в частности, включает:

Ход обновления программного обеспечения может не отображаться точно для некоторых пользователей Apple Watch Series 3. Также настройки специальных возможностей могут быть недоступны для некоторых пользователей Apple Watch Series 3.

Оба обновления уже доступны для загрузки в настройках устройств.