Samsung сообщил о рекордных продажах смартфонов с гибкими экранами

Компания Samsung опубликовала данные о продажах смартфонов с гибкими экранами в Южной Корее.

Выяснилось, что Samsung Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3 продаются лучше, чем ранее выпущенная в этом году серия флагманских смартфонов Galaxy S21, а также флагманская серия Galaxy Note 20, вышедшая во второй половине 2020 года.

Так, по официальным данным Samsung, опубликованным в издании Yonhap News, компания за первый месяц продаж в Корее смогла реализовать более 1 млн своих складных смартфонов с гибкими экранами.

Как отмечают в Samsung, данный показатель является третьим по значению за всю историю продаж смартфонов компании. В свое время только линейки Galaxy Note 10 (в 2019-м году) и Galaxy S8 (в 2017-м) продавались быстрее.

Это автоматически означает, что складные смартфоны продаются лучше, чем представленная в январе этого года серия Galaxy S21. Проще говоря, несмотря на высокие ценники, смартфоны с гибкими экранами интересуют аудиторию больше.

В Samsung говорят, что около 70% продаж в линейке складных смартфонов этого года приходится на Samsung Galaxy Z Flip3. В свою очередь 54% продаж от всего объема Samsung Galaxy Z Flip3 приходится на молодых покупателей.

Меньшие размеры и компактность, безусловно, играют свою роль, отмечает Хэдли Симонс, обозреватель Android Authority, но важно также понимать, что Galaxy Z Flip3 примерно на 40% дешевле. Это также играет роль при выборе смартфона.

Сразу после августовского анонса Samsung Galaxy Z Flip3 and Galaxy Z Fold3 пользователи оставили едва ли не рекордное количество предзаказов. Однако, аналитики отмечают, что часть из них никогда не превращается в реальные продажи.

Тем не менее, в случае с Samsung Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3 продажи существенно превысили предзаказы, по крайней мере, на рынке Южной Кореи.

В Samsung пока ничего не говорят о глобальных продажах Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3, поэтому нельзя утверждать, что гибкие экраны так же победно шествуют по миру.