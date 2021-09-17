Toyota представила новый компактвэн Rumion (фото)

Toyota представила в ЮАР новый компактвэн Rumion. Это уже третья модель под маркой Toyota, которая создана в качестве лицензионной копии аналога от Suzuki. В данном случае им стал Maruti Suzuki, которая уже 3 года выпускается в Индии и Индонезии.
Новый Toyota Rumion имеет 3 ряда сидений и 7 посадочных мест. От донорской Suzuki машина отличается только радиаторной решеткой и эмблемами.
Под капотом Rumion – 1,5-литровый бензиновый атмосферный агрегат мощностью 105 лошадиных сил в паре с 5-ступенчатой МКПП и 4-ступенчатой АКПП.
Ценник нового Toyota Rumion – от 16,4 тыс. долларов.
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