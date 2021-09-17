Samsung придумала двухсторонний сканер отпечатков пальцев

Samsung намерена первой выпустить складной смартфон с подэкранным сканером отпечатков пальцев. По крайней мере, у южнокорейской компании уже есть соответствующий патент, учитывающий уникальные конструктивные особенности таких устройств.

Все существующие складные смартфоны оснащаются сканером отпечатков пальцев, встроенным в отдельную физическую кнопку на корпусе. Это особенно странно на фоне того, что в большинстве моделей традиционного форм-фактора он встроен непосредственно в экран.

Как оказалось, этому есть объяснение. В патенте Samsung говорится, что гибкий экран в складных устройствах склонен к появлению складок при надавливании на него. Из-за этого возникают проблемы при считывании отпечатка. Однако компании удалось решить эту проблему.

Согласно зарегистрированному во Всемирной организации интеллектуальной собственности патенту Samsung, компания разработала двухсторонний сканер отпечатков пальцев, располагающийся одновременно под внешним и внутренним экраном складного смартфона. Снаружи он находится снизу по центру, а внутри — в левом нижнем углу. Правда, в описании разработки нигде не указывается, как компания намерена бороться с вышеупомянутыми складками гибкого дисплея.



Изображение: LetsGoDigital

Не исключено, что такая система появится в будущем Galaxy Z Fold4. Напомним, что в Galaxy Z Fold3 дебютировала подэкранная фронтальная камера.