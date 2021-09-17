Samsung придумала двухсторонний сканер отпечатков пальцев

Samsung намерена первой выпустить складной смартфон с подэкранным сканером отпечатков пальцев. По крайней мере, у южнокорейской компании уже есть соответствующий патент, учитывающий уникальные конструктивные особенности таких устройств.
Все существующие складные смартфоны оснащаются сканером отпечатков пальцев, встроенным в отдельную физическую кнопку на корпусе. Это особенно странно на фоне того, что в большинстве моделей традиционного форм-фактора он встроен непосредственно в экран.
Как оказалось, этому есть объяснение. В патенте Samsung говорится, что гибкий экран в складных устройствах склонен к появлению складок при надавливании на него. Из-за этого возникают проблемы при считывании отпечатка. Однако компании удалось решить эту проблему.
Согласно зарегистрированному во Всемирной организации интеллектуальной собственности патенту Samsung, компания разработала двухсторонний сканер отпечатков пальцев, располагающийся одновременно под внешним и внутренним экраном складного смартфона. Снаружи он находится снизу по центру, а внутри — в левом нижнем углу. Правда, в описании разработки нигде не указывается, как компания намерена бороться с вышеупомянутыми складками гибкого дисплея.
Изображение: LetsGoDigital
Не исключено, что такая система появится в будущем Galaxy Z Fold4. Напомним, что в Galaxy Z Fold3 дебютировала подэкранная фронтальная камера.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине начали останавливать водителей, у которых есть долги по коммуналке, алиментам и штрафамВчера, 11:02 - 3417 10
Какие документы необходимы для поездок между регионами с 21 октября (инфографика)Позавчера, 11:05 - 12762 7
monobank запускает виртуальную SIM-карту от lifecellПозавчера, 10:40 - 2396 5
Укрзализныця намерена проложить в Буковель железную дорогуВчера, 04:18 - 902 4
В Украине будут развивать зеленые виды транспортаПозавчера, 19:30 - 668 3
В Украине начали останавливать водителей, у которых есть долги по коммуналке, алиментам и штрафамВчера, 11:02 - 3417 10
Когда штраф за неисправные габаритные огни является незаконнымВчера, 07:43 - 910
Укрзализныця намерена проложить в Буковель железную дорогуВчера, 04:18 - 902 4
Банкам дадут конфиденциальную информацию о клиентахВчера, 17:22 - 815
Как получить платежку за использованный газ и как ее оплатить: разъяснение «Нафтогаза»Вчера, 09:35 - 808
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2995 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 837 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2384 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1856 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1526 5