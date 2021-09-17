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Honor 50 получит поддержку сервисов Google

Honor 50 получит поддержку сервисов Google

Honor объявила о возобновлении сотрудничества с Google, завершив череду слухов о прошивке грядущих фирменных смартфонов.

Официальный аккаунт компании подтвердил, что готовящаяся к выпуску серия Honor 50 поступит на рынок с предустановленными сервисами американского техногиганта.

«Honor успешно провела предварительные переговоры о сотрудничестве со многими партнёрами. Серия Honor 50 будет поставляться с Google Mobile Services (GMS), чтобы предоставить нашим клиентам более полную среду приложений и исключительный опыт работы с мобильными устройствами», — заявила компания.

Кроме того, по данным портала Mydrivers, представители Honor сообщили о возобновлении поставок фирменной продукции в более чем 50 стран по всему миру. Ожидается, что все новые смартфоны и планшеты компании получат поддержку сервисов Google из коробки.

По материалам 4PDA
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