Twitter добавил функцию удаления подписчиков

Соцсеть Twitter разрешила всем пользователям удалять своих подписчиков без предварительной блокировки, как было раньше.
Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter Support.
Twitter 7 сентября сообщил, что тестирует новую функцию. Теперь же эта возможность стала доступной для всех пользователей.
Чтобы удалить подписчика, следует перейти в свой профиль, нажать на вкладку «Подписчики», далее на значок с тремя точками и выбрать пункт «Удалить подписчика».
We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021
To remove a follower, go to your profile and click «Followers», then click the three dot icon and select «Remove this follower». pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx
При этом Twitter не будет сообщать пользователям о том, что кто-то изъял их из списка подписчиков.
«Функция удаления подписчика теперь доступна для всех в веб-версии», — говорится в сообщении соцсети.
Напомним, ранее в Twitter рассказали, что позволят пользователям делать взносы за контент в криптовалюте Bitcoin, а также создадут возможность публиковать и отслеживать NFT.
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