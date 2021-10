Twitter добавил функцию удаления подписчиков

Соцсеть Twitter разрешила всем пользователям удалять своих подписчиков без предварительной блокировки, как было раньше.

Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter Support.

Twitter 7 сентября сообщил, что тестирует новую функцию. Теперь же эта возможность стала доступной для всех пользователей.

Чтобы удалить подписчика, следует перейти в свой профиль, нажать на вкладку «Подписчики», далее на значок с тремя точками и выбрать пункт «Удалить подписчика».

We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.



To remove a follower, go to your profile and click «Followers», then click the three dot icon and select «Remove this follower». pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx