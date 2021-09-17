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Twitter добавил функцию удаления подписчиков

Twitter добавил функцию удаления подписчиков

Соцсеть Twitter разрешила всем пользователям удалять своих подписчиков без предварительной блокировки, как было раньше.

Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter Support.

Twitter 7 сентября сообщил, что тестирует новую функцию. Теперь же эта возможность стала доступной для всех пользователей.

Чтобы удалить подписчика, следует перейти в свой профиль, нажать на вкладку «Подписчики», далее на значок с тремя точками и выбрать пункт «Удалить подписчика».

При этом Twitter не будет сообщать пользователям о том, что кто-то изъял их из списка подписчиков.

«Функция удаления подписчика теперь доступна для всех в веб-версии», — говорится в сообщении соцсети.

Напомним, ранее в Twitter рассказали, что позволят пользователям делать взносы за контент в криптовалюте Bitcoin, а также создадут возможность публиковать и отслеживать NFT.

По материалам Економічна Правда
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