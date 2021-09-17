Как получить платежку за использованный газ и как ее оплатить: разъяснение «Нафтогаза»

Finance.ua как портал, знающий все об экономии на оплате коммунальных услуг, узнал, как можно получить счет за потребленное «голубое» топливо.
На своей странице в Facebook «Нафтогаз Украины» напоминает, что есть несколько способов получения платежки:
Оплатить использованный газ можно онлайн:
Или оффлайн:
Читайте также: В Кабмине оценили себестоимость украинского газа
В компании напоминают, что цена на газ в октябре для бытовых потребителей в рамках годового тарифного плана «Фиксированный» составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
Цена на газ для клиентов ППН (тарифный план «Поставщик последней надежды») — 16,56 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
«Платите за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте GASUA до 15 числа и получайте скидку 1%. Вы сможете ее использовать во время следующего платежа», — советуют в «Нафтогазе».
Потребители, которые пользуются тарифным планом «Годовой», ежемесячно платят одинаковую сумму — она равна 1/12 от зафиксированного объема. Следовательно, им можно не ждать платежки, а просто платить за газ установленную сумму до 15 числа.
О ценах на газ мы также активно информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Следите за новостями о коммунальных услугах в удобном формате!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина надеется с ноября начать импорт электроэнергии из Беларуси — СМИВчера, 10:44 - 1260 14
«Банкоматы воруют деньги»: клиенты ПриватБанка сообщили о новой проблемеВчера, 10:23 - 3881 11
Какие документы необходимы для поездок между регионами с 21 октября (инфографика)Вчера, 11:05 - 7598 4
В Украине будут развивать зеленые виды транспортаВчера, 19:30 - 224 2
Добровольная налоговая амнистия: украинцы задекларировали почти 100 миллионовВчера, 15:45 - 610 2
Какие документы необходимы для поездок между регионами с 21 октября (инфографика)Вчера, 11:05 - 7598 4
«Банкоматы воруют деньги»: клиенты ПриватБанка сообщили о новой проблемеВчера, 10:23 - 3881 11
В банках назвали причины укрепления гривныВчера, 13:00 - 1683
monobank запускает виртуальную SIM-карту от lifecellВчера, 10:40 - 1315 2
Украина надеется с ноября начать импорт электроэнергии из Беларуси — СМИВчера, 10:44 - 1260 14
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2947 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 814 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2358 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1823 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1501 5