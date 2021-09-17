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Как получить платежку за использованный газ и как ее оплатить: разъяснение «Нафтогаза»

Как получить платежку за использованный газ и как ее оплатить: разъяснение «Нафтогаза»

Finance.ua как портал, знающий все об экономии на оплате коммунальных услуг, узнал, как можно получить счет за потребленное «голубое» топливо.

На своей странице в Facebook «Нафтогаз Украины» напоминает, что есть несколько способов получения платежки:

  • личный кабинет my.gas.ua;
  • чат-бот GASUA в Viber или Telegram;
  • электронная почта (e-mail);
  • если вы выбрали печатный счет, «Укрпочта» доставит его по вашему почтовому адресу после 20 октября;
  • счет можно распечатать в платежных терминалах самообслуживания EasyPay.

Оплатить использованный газ можно онлайн:

  • в личном кабинете my.gas.ua;
  • через чат-бот GASUA в Viber и Telegram;
  • на сайтах и через мобильные приложения банков;
  • с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Или оффлайн:

  • в банковских или почтовых отделениях;
  • в платежных терминалах самообслуживания.

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В компании напоминают, что цена на газ в октябре для бытовых потребителей в рамках годового тарифного плана «Фиксированный» составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Цена на газ для клиентов ППН (тарифный план «Поставщик последней надежды») — 16,56 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

«Платите за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте GASUA до 15 числа и получайте скидку 1%. Вы сможете ее использовать во время следующего платежа», — советуют в «Нафтогазе».

Потребители, которые пользуются тарифным планом «Годовой», ежемесячно платят одинаковую сумму — она равна 1/12 от зафиксированного объема. Следовательно, им можно не ждать платежки, а просто платить за газ установленную сумму до 15 числа.

О ценах на газ мы также активно информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Следите за новостями о коммунальных услугах в удобном формате!

По материалам Finance.UA
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