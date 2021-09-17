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Kia представила новый седан в двух версиях

Kia представила новый седан в двух версиях

Южнокорейская компания Kia презентовала новый автомобиль 2022 Kia Forte.

Об этом сообщает Car and Buzz.

Стандартная модель седана имеет 2-литровый двигатель с мощностью 147 лошадиных сил. Это позволяет транспортному средству разогнаться до 96 км в час за 8,1 секунды.

Тем не менее, на выбор клиента есть также 1,6-литровый двигатель мощностью 201 л. с., который позволяет седану разогнаться до 96 км в час уже за 6,7 секунды.


Фото: Car and Buzz

Внутри автомобиля установлен 20,32-сантиметровый дисплей с информационно-развлекательной системой. Также доступна опция с 26,2-сантиметровым экраном.

В автомобиле имеется интерфейс CarPlay Apple.

Стоимость одного базового экземпляра составляет 20 085 долларов США, а первые продажи начнутся уже в скором времени.


Фото: Car and Buzz

По материалам Укринформ
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