Kia представила новый седан в двух версиях

Южнокорейская компания Kia презентовала новый автомобиль 2022 Kia Forte.

Об этом сообщает Car and Buzz.

Стандартная модель седана имеет 2-литровый двигатель с мощностью 147 лошадиных сил. Это позволяет транспортному средству разогнаться до 96 км в час за 8,1 секунды.

Тем не менее, на выбор клиента есть также 1,6-литровый двигатель мощностью 201 л. с., который позволяет седану разогнаться до 96 км в час уже за 6,7 секунды.



Фото: Car and Buzz

Внутри автомобиля установлен 20,32-сантиметровый дисплей с информационно-развлекательной системой. Также доступна опция с 26,2-сантиметровым экраном.

В автомобиле имеется интерфейс CarPlay Apple.

Стоимость одного базового экземпляра составляет 20 085 долларов США, а первые продажи начнутся уже в скором времени.



Фото: Car and Buzz