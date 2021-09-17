Межбанк: на курс сегодня повлияют аукцион ОВГЗ, дефицит гривны и цейтнот по расчетам у клиентов

Во вторник ситуация на валютном межбанке Украины кардинально изменится. Если вчера из-за выходного в США торги по доллару проходили на условиях поставки ТОМ и это существенно снижало активность всех клиентов, то сегодня на рынок выйдут все. И маленькие компании, и самые крупные игроки. Причина проста — осталось всего два полноценных рабочих дня до длинных четырехдневных выходных в Украине, после которых сразу же наступит период расчетов бизнеса с государством по налогам.

Кроме этого, многие покупатели и продавцы по доллару не хотели вчера проводить свои сделки на ТОМе и сразу же переносили их на сегодня. В итоге, это приведет к росту объемов операций на украинском межбанке. По нашим прогнозам, они составят не менее $ 155−210 млн в долларовом эквиваленте при заключении до 510−650 сделок.

Вчерашние два выхода Нацбанка с покупкой доллара говорят о том, что предложение валюты продолжает превышать спрос и дефицит гривны у экспортеров сохраняется. А это внушает оптимизм в части поведения курса на торгах для тех покупателей, кто сейчас имеет достаточно гривны и времени, чтобы выбрать оптимально низкий уровень котировок для своих сделок.

С другой стороны и крупные импортеры также внимательно следят за ситуацией и готовы закрывать свои сделки в случае потенциального разворота курса в сторону роста. Этот отложенный спрос — сейчас главная угроза для нацвалюты на торгах.

Во вторник состоится и аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновники оставили к размещению только облигации на 3 млрд гривен каждых со сроком обращения 317 и 462 дня, а также без ограничения по сумме ОВГЗ в гривне на 749, 994 и 1673 дня. 500 млн на короткие сроки они сняли после консультаций с первичными дилерами, что говорит о том, что покупатели не готовы покупать даже короткие бумаги с низкой доходностью и готовы работать только с доходностями свыше 11% годовых. Это неудивительно при постепенном увеличении показателей инфляции в Украине.

По нашему прогнозу, на аукционе 12 октября будет продано ОВГЗ на сумму от 2,35 млрд до 5,6 млрд гривен с доходностью в гривне от 11,50% до 12,75% годовых, в зависимости от сроков облигаций.

Расчеты по ним в среду и сам сегодняшний аукцион будут существенно влиять на поведение как местных инвесторов, так и нерезидентов, что также отразится на объемах операций на валютном межбанке.

Нацбанк продолжит политику периодического выхода на торги с интервенциями, чтобы давать определенные месседжи участникам торгов в части курсообразования.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 12 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,25−26,45 грн, евро — коридор 30,30−30,65 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,20−26,55 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков до 20−25 коп.

Евро: в банках, как всегда, более широкий коридор от 30,10 до 30,70 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах значительно более узкого коридора от 30,25 до 30,60 грн при спреде до 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,34 / 26,36

евро — 30,49 / 30,51

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