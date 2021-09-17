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Выгода от присоединения к европейским электросетям достигает $1,5 млрд — премьер

Выгода от присоединения к европейским электросетям достигает $1,5 млрд — премьер

Присоединение объединенной украинской энергосистемы к «Европейскому сообществу операторов магистральных сетей в области электроэнергетики» (ENTSO-E) является «энергетическим безвизом», который открывает для Украины новые возможности и приближает к Европе.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на мероприятии «Интеграция Украины в ENTSO-E: в шаге от энергетической независимости», которое состоялось 11 октября в рамках 23-го саммита Украина-ЕС, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

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«В нашем видении присоединение к энергосистеме Европы — это очень практичный шаг. Наши коллеги оценивают, что экономические преимущества от синхронизации энергетической системы Украины с ENTSO-E составляют $ 1,5 млрд ежегодно», — отметил глава правительства.

Премьер-министр также выделил пять основных преимуществ интеграции в европейскую энергосеть: энергетическая независимость и безопасность, прозрачность и демонополизация, экспортные возможности, декарбонизация, обновление устаревшей инфраструктуры и развитие новых технологий, в частности хранения энергии.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина уверенно идет к интеграции в ENTSO-E и рассчитывает на политическую поддержку ЕС в этом процессе.

По словам премьера, интеграция объединенной украинской энергосистемы в ENTSO-E играет ключевую роль в энергетической безопасности Украины и всего европейского континента.

«Отключение Украины от энергосистемы Российской Федерации приведет к потере стратегического влияния последней на электроэнергетическую отрасль не только в Украине, но и в европейских странах. Интеграция в ENTSO-E обеспечит энергетическую независимость Украины», — подчеркнул глава правительства.

Как отметил премьер-министр, ожидается, что будущая синхронизация энергетической системы Украины с ENTSO-E существенно усилит ее устойчивость, общий технологический уровень эксплуатации и уровень безопасности поставок.

По словам Дениса Шмыгаля, Украина предложит европейским партнерам создать стратегический энергетический диалог высокого уровня с привлечением государств-членов ЕС.

«Необходимо выработать совместное долгосрочное видение энергетической безопасности Европы, которое бы охватывало не только вопрос транспортировки газа, но и синхронизацию наших электросетей, декарбонизацию экономики и производство возобновляемых источников энергии, в частности зеленого водорода», — отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что синхронизация Украины с ENTSO-E сыграет ключевую роль для Центральной и Восточной Европы в безопасности снабжения. Именно поэтому, по его словам, очень важно соблюсти график синхронизации сетей и завершить процесс не позднее чем до 2023 года.

По материалам Дело
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