Межбанк: выходной понедельник в США снизил общую статистику торгов

Выходной понедельник в США (отмечают День Колумба), и работа украинского межбанка по доллару на условиях его поставки ТОМом снизили общую статистику торгов. Клиенты в основном переключили свое внимание на операции с евро и рублем. У них до длинных выходных остается всего несколько полноценных рабочих дней, и терять полностью понедельник они не хотели.
По доллару сделок было не так много. Предложение все же превышало спрос и оперативно сработал Нацбанк. Видимо, регулятор решил не провоцировать спекулянтов на малообъемном рынке на раскачку котировок американской валюты и уже к полудню НБУ провел первую интервенцию. Купил $ 5 млн по курсу 26,355 гривен. Затем ненадолго ушел и уже наверное, чтобы совсем успокоить рынок, снова вышел с покупкой доллара по 26,35 гривен. С этой котировкой он простоял практически до конца активной фазы сессии и этим обеспечил «тишину» на межбанке до конца дня.
В итоге, к 11 часам курс доллара просел с утренних 26,37/27,395 гривен до 26,355/26,375 гривен, а еще до 12 часов Нацбанк закрыл свои первые покупки на $ 5 млн по 26,355 гривен. На 12:00 котировки остановились на отметке 26,35/26,37 гривен, на после полудня Нацбанк окончательно стал с покупкой по 26,35 до самого завершения активных торгов. На обед дилеры пошли при уровне котировок 26,35/26,37 гривен и с очень небольшими отклонениями они продержались до 15:30. После окончательного ухода Нацбанка, котировки несколько просели до 26,345/26,365 к 16 часам и до 26,34/26,36 гривен за доллар к завершению сессии.
Главные события 11 октября на валютном рынке:
1). Доллар за день подешевел на 3 копейки — с 26,37/26,395 гривен до 26,34/26,365 гривен.
2). Несмотря на торговлю по доллару на условиях ТОМ и достаточно вялый рынок — Нацбанк сегодня на торги вышел до 12 часов с покупкой доллара по 26,355 гривен и купил $ 5 млн, а затем вышел во второй раз с котировкой 26,35 гривен и простоял с этим ценником практически всю активную фазу сессии.
3). Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3606 гривен за доллар, а официальный курс на 12 октября 2021 года установлен на уровне 26,36 гривны за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,35 / 26,37
евро — 30,49 / 30,51
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1577 / 1,1578
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