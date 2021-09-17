0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 106 0

Межбанк: выходной понедельник в США снизил общую статистику торгов

Межбанк: выходной понедельник в США снизил общую статистику торгов

Выходной понедельник в США (отмечают День Колумба), и работа украинского межбанка по доллару на условиях его поставки ТОМом снизили общую статистику торгов. Клиенты в основном переключили свое внимание на операции с евро и рублем. У них до длинных выходных остается всего несколько полноценных рабочих дней, и терять полностью понедельник они не хотели.

По доллару сделок было не так много. Предложение все же превышало спрос и оперативно сработал Нацбанк. Видимо, регулятор решил не провоцировать спекулянтов на малообъемном рынке на раскачку котировок американской валюты и уже к полудню НБУ провел первую интервенцию. Купил $ 5 млн по курсу 26,355 гривен. Затем ненадолго ушел и уже наверное, чтобы совсем успокоить рынок, снова вышел с покупкой доллара по 26,35 гривен. С этой котировкой он простоял практически до конца активной фазы сессии и этим обеспечил «тишину» на межбанке до конца дня.

В итоге, к 11 часам курс доллара просел с утренних 26,37/27,395 гривен до 26,355/26,375 гривен, а еще до 12 часов Нацбанк закрыл свои первые покупки на $ 5 млн по 26,355 гривен. На 12:00 котировки остановились на отметке 26,35/26,37 гривен, на после полудня Нацбанк окончательно стал с покупкой по 26,35 до самого завершения активных торгов. На обед дилеры пошли при уровне котировок 26,35/26,37 гривен и с очень небольшими отклонениями они продержались до 15:30. После окончательного ухода Нацбанка, котировки несколько просели до 26,345/26,365 к 16 часам и до 26,34/26,36 гривен за доллар к завершению сессии.

Главные события 11 октября на валютном рынке:

1). Доллар за день подешевел на 3 копейки — с 26,37/26,395 гривен до 26,34/26,365 гривен.

2). Несмотря на торговлю по доллару на условиях ТОМ и достаточно вялый рынок — Нацбанк сегодня на торги вышел до 12 часов с покупкой доллара по 26,355 гривен и купил $ 5 млн, а затем вышел во второй раз с котировкой 26,35 гривен и простоял с этим ценником практически всю активную фазу сессии.

3). Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3606 гривен за доллар, а официальный курс на 12 октября 2021 года установлен на уровне 26,36 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,35 / 26,37
евро — 30,49 / 30,51

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1577 / 1,1578

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.