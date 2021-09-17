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Киев убирает с улиц 172 маршрутки с поддельными документами

Киев убирает с улиц 172 маршрутки с поддельными документами

Киев убирает с улиц 172 маршрутки с поддельными документами. На эти маршруты будут направлены компенсаторные силы «Киевпастранса» и других частных перевозчиков.

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

Решение о расторжении принято по результатам проверки документов в рамках аудита со стороны Департамента внутреннего финансового контроля КГГА.

На предыдущие конкурсы нарушители подавали сфальсифицированные данные:

  • неверно указывали госномера,
  • пассажировместимость автобусов,
  • период обновления автопарка,
  • информацию об экологичности машин.

На конкурс заявляли одни автобусы, а документы подкладывали на другие.

Чтобы не допустить провокаций и физического уничтожения еще не проверенных документов, КСП усилила охрану предприятия.

Справка Finance.ua:

  • Кличко обещал раньше, что Киев избавится от маршруток через два-три года. Сейчас власти не могут запретить работу этого вида транспорта, поскольку он «выполняет свою функцию», пояснил мэр.
По материалам Finance.UA
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