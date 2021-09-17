Киев убирает с улиц 172 маршрутки с поддельными документами. На эти маршруты будут направлены компенсаторные силы «Киевпастранса» и других частных перевозчиков.
Об этом в Telegram сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.
Решение о расторжении принято по результатам проверки документов в рамках аудита со стороны Департамента внутреннего финансового контроля КГГА.
На предыдущие конкурсы нарушители подавали сфальсифицированные данные:
На конкурс заявляли одни автобусы, а документы подкладывали на другие.
Чтобы не допустить провокаций и физического уничтожения еще не проверенных документов, КСП усилила охрану предприятия.
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