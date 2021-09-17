Покупка/продажа авто по доверенности - какие риски

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что при приобретении машины по доверенности или передаче ее в пользование другому лицу можно столкнуться с рядом проблем.
Об этом рассказывает Сергей Панцаков, специалист Регионального центра правовой помощи в Донецкой и Запорожской областях.
Юридически право собственности на приобретенный автомобиль есть только у лица, за которым в установленном порядке зарегистрировано транспортное средство.
Чтобы им могли пользоваться другие лица, раньше нужно было выдавать доверенность на право управления автомобилем. Сейчас доверенность на управление транспортным средством в Украине не является обязательной. Если владелец передает свое транспортное средство в пользование другому лицу, оно должна иметь технический паспорт на автомобиль и страховой полис. Генеральная доверенность все еще пользуется спросом во время приобретения автомобиля, поскольку это экономит время и средства на оформление транспортного средства.
В доверенности можно указать следующие права на:
Риски, которые подстерегают при покупке/продаже авто по доверенности
До момента оформления автомобиля на другое лицо владельцем будет считаться именно доверитель. Так, например, постановления по делам об административных правонарушениях за административные правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме (превышение разрешенной скорости движения, нарушение правил стоянки и т. п), будут выноситься именно в отношении владельца транспортного средства.
Что же может ждать нового «владельца», который покупает машину? Во-первых, доверитель может в одностороннем порядке отозвать генеральную доверенность. В таком случае приобретатель лишается всех прав на транспортное средство и обязан вернуть его владельцу. В случае, если владелец по доверенности не возвращает авто, то транспортное средство подают в розыск.
А в случае смерти владельца автомобиля, признания его недееспособным, ограничения гражданской дееспособности, право на владение транспортным средством переходит к его наследникам, опекунам, попечителям. То есть действие доверенности прекращается, и надо будет вернуть машину.
К тому же настоящий владелец автомобиля, то есть «продавец», может передать его в залог; на такой автомобиль может быть наложен арест или осуществлено взыскание; автомобиль может быть конфискован за действия и обязательства реального владельца.
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