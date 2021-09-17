Покупка/продажа авто по доверенности - какие риски

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что при приобретении машины по доверенности или передаче ее в пользование другому лицу можно столкнуться с рядом проблем.

Об этом рассказывает Сергей Панцаков, специалист Регионального центра правовой помощи в Донецкой и Запорожской областях.

Юридически право собственности на приобретенный автомобиль есть только у лица, за которым в установленном порядке зарегистрировано транспортное средство.

Чтобы им могли пользоваться другие лица, раньше нужно было выдавать доверенность на право управления автомобилем. Сейчас доверенность на управление транспортным средством в Украине не является обязательной. Если владелец передает свое транспортное средство в пользование другому лицу, оно должна иметь технический паспорт на автомобиль и страховой полис. Генеральная доверенность все еще пользуется спросом во время приобретения автомобиля, поскольку это экономит время и средства на оформление транспортного средства.

В доверенности можно указать следующие права на:

управление автомобилем;

получение, подачу документов, связанных с транспортом, а также возможность ставить подпись при необходимости;

подачу заявлений от имени собственника;

представление интересов собственника в сервисных центрах МВД Украины, страховой компании, в СТО и других учреждениях;

Украины, страховой компании, в и других учреждениях; выбор стоянки;

представление интересов собственника в судебных инстанциях;

куплю-продажу транспортного средства.

Риски, которые подстерегают при покупке/продаже авто по доверенности

До момента оформления автомобиля на другое лицо владельцем будет считаться именно доверитель. Так, например, постановления по делам об административных правонарушениях за административные правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме (превышение разрешенной скорости движения, нарушение правил стоянки и т. п), будут выноситься именно в отношении владельца транспортного средства.

Что же может ждать нового «владельца», который покупает машину? Во-первых, доверитель может в одностороннем порядке отозвать генеральную доверенность. В таком случае приобретатель лишается всех прав на транспортное средство и обязан вернуть его владельцу. В случае, если владелец по доверенности не возвращает авто, то транспортное средство подают в розыск.

А в случае смерти владельца автомобиля, признания его недееспособным, ограничения гражданской дееспособности, право на владение транспортным средством переходит к его наследникам, опекунам, попечителям. То есть действие доверенности прекращается, и надо будет вернуть машину.

К тому же настоящий владелец автомобиля, то есть «продавец», может передать его в залог; на такой автомобиль может быть наложен арест или осуществлено взыскание; автомобиль может быть конфискован за действия и обязательства реального владельца.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr вы также найдете последние важные новости для автомобилистов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.