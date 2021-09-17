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В Германии штрафы за превышение скорости увеличат до 400 евро

В Германии штрафы за превышение скорости увеличат до 400 евро

Немецкий Бундесрат проголосовал за планы по повышению штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает издание The Local.

Новый законопроект включает строгие штрафы за превышение скорости, движение по полосам движения для общественного транспорта и велодорожкам, несанкционированную парковку в таких местах, как автобусные полосы и велодорожки.

Новые штрафы вступят в силу позднее в этом месяце. За незаконное пользование тротуарами, велодорожками будет налагаться штраф в размере до 100 евро вместо предыдущих 25 евро.

За превышение ограничения скорости водители будут платить не менее 70 евро вместо 35 евро. Сумма штрафа будет увеличиваться в зависимости от уровня превышения. В некоторых случаях водитель может получить штраф в размере 400 евро за превышение ограничений в городских районах.

По материалам Телеканал 24
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