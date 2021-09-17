От 5,5 миллиона евро: названа цена и дата премьеры греческого гиперкара

Греческая компания Spyros Panopoulos Automotive раскрыла дату премьеры своего 3000-сильного ультракара Chaos – инновационный автомобиль полностью рассекретят 1 ноября этого года.
Каждый аспект автомобиля необычен. Детали его конструкции, точнее их формы, спроектированы компьютером: инженер вводит нужные параметры нагрузки для детали, а программа просчитывает оптимальную форму для оптимального соотношения массы и прочности. Большинство деталей “печатается” из металлического порошка на принтере. Материалы для печати, а также все остальные компоненты конструкции представляют собой передовые разработки.
Автомобиль оснащен 4-литровым V10 собственной разработки с двумя турбокомпрессорами. Он может работать на обычном бензине или биоэтаноле. На бензине автомобиль может передвигаться по общественным дорогам и должен работать в режиме пониженной до 2000 л. с. мощности, тогда как с биоэтанолом в баке мотор может развивать 3000 л. с., но в такой конфигурации предназначен только для трека. Мотор подсоединен к 8-скоростной роботизированной трансмиссии с приводом на обе оси. Ультракару SPA Chaos обещана максимальная скорость в 500 км/ч и ускорение до 100 км/ч за 1,8 секунды.
Известно, что базовая комплектация обойдется в 5 500 000 евро, а топовая будет стоить заказчику 12 400 000 евро. Такое раскрытие цен для производителей ультрадорогих экзотических автомобилей такое же необычное явление, как и сам Chaos.
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