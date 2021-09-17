Договор с кредитным союзом: преимущества и риски

Finance.ua как портал, который заботится о безопасности ваших средств, узнал у Центра бесплатной правовой помощи, на что стоит обратить внимание, выбирая кредитный союз, какие могут быть риски подписания договора и что делать в случае невозврата средств вкладчикам.
Что такое кредитный союз? В соответствии с законодательством, кредитный союз — это неприбыльная организация, основанная физлицами, профессиональными союзами, их объединениями на кооперативных началах для того, чтобы удовлетворить потребности его членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг за счет объединенных денежных взносов членов кредитного союза.
Проще говоря, одни люди вкладывают деньги в депозиты или в паи в кредитный союз, а другие участники союза — берут заем (в том и особенность кредитных союзов — неширокий круг его участников). Как указано в законодательстве, кредитный союз является неприбыльной организацией, поэтому целью его деятельности является предоставление денежной поддержки и улучшение достатка своих участников.
Среди преимуществ кредитных союзов есть:
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Но несмотря на положительные характеристики, кредитные союзы все же имеют ряд недостатков, а именно: кредитные союзы не являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц (то есть государство не гарантирует возврат средств вкладчикам в случае банкротства союза), член кредитного союза рискует внесенными средствами, как и любой владелец предприятия, так как он не является клиентом, как в банке, а непосредственно принимает участие в управлении кредитным союзом.
Как проверить кредитный союз:
Депозиты в союзах. Кроме удовлетворения потребностей членов союза во взаимном кредитовании, кредитный союз может предоставлять финансовые услуги за счет объединенных денежных взносов в виде процентов, которые начисляются и уплачиваются в обязательном порядке только на взнос (вклад) на депозитный счет. Здесь как раз может проявиться один единственный огромный риск подписания договора с кредитным союзом — невозврат вкладчикам средств.
Следует понимать, если появляются проблемы с выплатами процентов по депозитам, через месяц можно ожидать трудностей с возвратом самих вкладов. Вкладчик не должен ждать, пока ему вернут деньги, реагировать нужно сразу. Поэтому увидев, что в союзе начинаются проблемы, вкладчики имеют право взять руководство в свои руки.
Если кредитный союз все же «лопнул», а руководство скрывается, вкладчиков как можно быстрее необходимо признать потерпевшими от уголовного преступления для того, чтобы в будущем получить возмещение нанесенного ущерба.
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