ТОП-5 ресурсов для проверки открытой информации о человеке

Приходилось ли вам иметь дело с партнерами, которым вы поначалу доверяли, а затем оказалось, что они только используют вас для своей выгоды?

Finance.ua как портал, который заботится о вас, узнал в Центре бесплатной правовой помощи о нескольких полезных сайтах, где можно проверить человека и его репутацию.

Зачем это? Обладая определенной информацией о своем новом приятеле, вы очень просто можете узнать, были ли возбуждены в отношении него судебные дела, есть ли он в списке должников по исполнительным производствам, не находится ли человек в розыске. Более того, существует еще и реестр коррупционеров, и там вы можете проверить, имеет ли ваш новый партнер хорошую репутацию. Также можно проверить, есть ли обременение на недвижимое имущество человека, ведь, возможно, он не оплатил кредит, и банк наложил арест на квартиру или дом.

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А это вообще легально? Вы можете не волноваться, ибо вся информация, собранная на ниже представленных ресурсах, общедоступна, ведь данные о долгах, судах, недвижимости граждан являются открытыми и хранятся в государственных реестрах. То есть люди сами отдали эту информацию государству и согласились с тем, что она будет доступной для других.

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Итак, имея в руках смартфон, очень просто можно посетить несколько “карманных” ресурсов для быстрой проверки личности.

Сайт судебной власти: court.gov.ua

Содержит информацию о том, где, с кем и за что человек судился. На сайте указываются тип дела, название суда, статус участника дела — истец или ответчик. Кроме деталей дела, там указываются время и место его рассмотрения, если оно еще ведется.

Этот ресурс поможет понять, является ли лицо должником в исполнительном производстве, и узнать категорию взыскания, например, штраф, алименты, выплата долговых обязательств.

Реестр лиц, находящихся в розыске: wanted.mvs.gov.ua

Здесь можно проверить, считается ли человек пропавшим или скрывается человек от органов власти. И если это так, будет указано, в совершении какого уголовного преступления его подозревают.

Ресурс может предоставить информацию о физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения, реестр ведется с февраля 2019 года.

Реестр вещных прав на недвижимое имущество: kap.minjust.gov.ua

Сайт поможет с информацией о том, зарегистрировано ли на лицо какое-либо недвижимое имущество, основания и период его приобретения, а также наложены ли аресты на такое имущество.