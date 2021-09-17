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Какие гарантии, что средства в пенсионных накопительных фондах не украдут, не обесценятся

Какие гарантии, что средства в пенсионных накопительных фондах не украдут, не обесценятся

В любых странах есть мошенники, в любых способах накопления на будущее есть риски. Но в накопительных системах других стран, которые работают несколько десятилетий, действительно выстроили путем проб и ошибок целый ряд предохранителей, которые встраиваются законодательством в сами механизмы работы накопительных пенсионных фондов. И тогда, если государство контролирует их соблюдение, система работает надежно.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Министерства социальной политики, какие важные выводы из международного опыта следует учесть в Украине:

Гарантирование уровня выплат, доходности пенсионных накоплений, создание соответствующих фондов или резервов гарантирования характерны для пенсионных систем с определенными выплатами (DB системы). За такие гарантии в конечном итоге платит человек, что снижает доходность его пенсионных накоплений.

При системных кризисах с учетом того, что активы пенсионных накоплений составляют в среднем около 70% ВВП стран, ресурсов фондов гарантирования все равно не хватит на выполнение всех пенсионных обязательств. Не в последнюю очередь именно из-за большей неопределенности и уязвимости из-за рисков в мире уменьшается объем пенсионных систем с определенными выплатами и увеличивается – с определенными взносами.

В системах с определенными взносами (DC системы, которая определена в Украине) чаще всего используют другие механизмы защиты:

  • Многоуровневая система контроля: институционально состоятельный и профессиональный государственный надзор, саморегулируемые организации профессиональных участников рынка, распределение функции по обслуживанию пенсионных накоплений между несколькими
    специализированными лицензированными финансовыми учреждениями и обязанность взаимного контроля операций между ними, требование предоставить возможности и инструменты контроля за своими пенсионными накоплениями самому человеку.
  • Требования к ежедневной работе поставщиков услуг, персонала, ключевых функций, лицензирования, требования к работе в наилучших интересах клиента.
  • Требования к отчетности, внешнему аудиту и особые требования к информационной прозрачности деятельности.
  • Ограничение доступа к средствам людей финансовыми учреждениями, которые ими управляют, ограничение уровня расходов за счет пенсионных активов.
  • Ограничения на рисковое инвестирование пенсионных активов (например, запрет давать займы за их счет), требования к управлению ликвидностью, и обязательная многомерная диверсификация пенсионных активов (по видам инструментов, эмитентам, географии, отраслям, валютам и другим параметрам).
  • Особая контролируемая процедура ликвидации учреждения накопительного пенсионного обеспечения вместо банкротства, при которой в первую очередь выполняются обязательства перед людьми, их накопления передаются в другие учреждения в виде денег или активов.

Что в Украине. Поскольку Украина одной из последних вводила пенсионные накопления, это дало возможность учесть в национальном законодательстве накопленный другими странами опыт.

В действующем законодательстве о накопительном пенсионном обеспечении более 40 механизмов, обеспечивающих защиту пенсионных накоплений людей по указанным выше принципам.

По материалам Finance.UA
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