Какие гарантии, что средства в пенсионных накопительных фондах не украдут, не обесценятся

В любых странах есть мошенники, в любых способах накопления на будущее есть риски. Но в накопительных системах других стран, которые работают несколько десятилетий, действительно выстроили путем проб и ошибок целый ряд предохранителей, которые встраиваются законодательством в сами механизмы работы накопительных пенсионных фондов. И тогда, если государство контролирует их соблюдение, система работает надежно.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Министерства социальной политики, какие важные выводы из международного опыта следует учесть в Украине:
Гарантирование уровня выплат, доходности пенсионных накоплений, создание соответствующих фондов или резервов гарантирования характерны для пенсионных систем с определенными выплатами (DB системы). За такие гарантии в конечном итоге платит человек, что снижает доходность его пенсионных накоплений.
При системных кризисах с учетом того, что активы пенсионных накоплений составляют в среднем около 70% ВВП стран, ресурсов фондов гарантирования все равно не хватит на выполнение всех пенсионных обязательств. Не в последнюю очередь именно из-за большей неопределенности и уязвимости из-за рисков в мире уменьшается объем пенсионных систем с определенными выплатами и увеличивается – с определенными взносами.
В системах с определенными взносами (DC системы, которая определена в Украине) чаще всего используют другие механизмы защиты:
Что в Украине. Поскольку Украина одной из последних вводила пенсионные накопления, это дало возможность учесть в национальном законодательстве накопленный другими странами опыт.
В действующем законодательстве о накопительном пенсионном обеспечении более 40 механизмов, обеспечивающих защиту пенсионных накоплений людей по указанным выше принципам.
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