Можно ли не оплачивать «коммуналку», если не живете в квартире

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, каким образом можно не платить коммунальные платежи, если вы не живете в своей квартире.

Как рассказали эксперты Центра бесплатной правовой помощи, потребитель имеет право на неуплату стоимости коммунальных услуг, кроме поставки тепловой энергии, в случае их неиспользования и при отсутствии приборов учета.

Условие. Это возможно, если период временного отсутствия в жилом помещении или ином объекте недвижимого имущества потребителя и других лиц более 30 календарных дней. Это должно быть документально подтверждено в соответствии с условиями договоров о предоставлении коммунальных услуг (п. 6 ч. 1 ст. 7 Закона «О жилищно-коммунальных услугах».)

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Как это подтвердить? Факт непроживания можно подтвердить справкой, выданной на основании акта, подписанного не менее чем тремя соседями. В случае, если человек зарегистрирован, но не проживает по адресу регистрации, ему целесообразно подтвердить факт своего пребывания по другому адресу соответствующей справкой.

Это может быть документ, подтверждающий местонахождение человека в другой административно-территориальной единице в связи с работой, лечением, учебой, длительной командировкой, отбыванием наказания и т.д.

Исполнитель обязан рассматривать в определенный законодательством срок претензии и жалобы потребителей и производить соответствующие перерасчеты размера платы за жилищно-коммунальные услуги, если они не были предоставлены или предоставлены не в полном объеме или со сниженным качеством.

Таким образом, если вы отсутствовали по месту жительства и предоставили соответствующие документы (удостоверение, вызов за границу) и т.д. – имеете право получить перерасчет.