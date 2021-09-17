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К концу 2021 года количество пользователей 5G достигнет 580 миллионов

К концу 2021 года количество пользователей 5G достигнет 580 миллионов

Компания Ericsson является мировым лидером по внедрению технологий скоростной мобильной связи, в частности технологии 5G. Сейчас в мире действует более 160 сетей нового поколения, 50% из которых работают на технологиях компании Ericsson, а уже к концу 2021 года количество пользователей технологии 5G достигнет 500 млн человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии Себастьяна Толстого во время второго дня Киевского международного экономического форума, прошедшего 8 октября.

Себастьян Толстой отмечает, что в отличие от предыдущих поколений мобильной связи, технология 5G разработана преимущественно для представителей бизнеса и повышения эффективности производств. Среди примеров использования нового поколения связи — технология «цифровых близнецов», успешно сработала на примере порта в итальянском городе Ливорно. Развитие современной инфраструктуры мобильной связи влияет не только на эффективность отдельных производств, но и на рост экономики в целом. Для развития инновационной составляющей экономики, Украина должна ориентироваться на лучшие мировые примеры, а не тратить время на способы дополнительного регулирования отрасли.

В контексте Украины, речь идет о повышении эффективности работы сразу нескольких важных отраслей национальной экономики — добывающей, промышленного производства и сельского хозяйства.

«Интересно сравнение Украины и Польши, особенно в контексте отрасли. Отмечу, что стандарты 3G и 4G Польша ввела соответственно на 11 и 8 лет раньше. Это время Украина теряла в развитии технологий, инноваций и эффективного производства», — отметил Толстой.

Президент Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии Себастьян Толстой убежден, что глобальное сотрудничество, открытые границы и отсутствие барьеров для развития и обмена технологий создает новое качество сотрудничества и эффективности, примером чего является Киевский международный экономический форум.

«Мы в компании Ericsson убеждены, что внедрение 5G в Украине — это мощный импульс и новые возможности для развития инновационной экономики. Не ограничивайтесь Украиной, в цифровом мире нет границ, мыслите глобально!» — резюмировал Себастьян Толстой.

По материалам РБК-Украина
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