К концу 2021 года количество пользователей 5G достигнет 580 миллионов

Компания Ericsson является мировым лидером по внедрению технологий скоростной мобильной связи, в частности технологии 5G. Сейчас в мире действует более 160 сетей нового поколения, 50% из которых работают на технологиях компании Ericsson, а уже к концу 2021 года количество пользователей технологии 5G достигнет 500 млн человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии Себастьяна Толстого во время второго дня Киевского международного экономического форума, прошедшего 8 октября.
Себастьян Толстой отмечает, что в отличие от предыдущих поколений мобильной связи, технология 5G разработана преимущественно для представителей бизнеса и повышения эффективности производств. Среди примеров использования нового поколения связи — технология «цифровых близнецов», успешно сработала на примере порта в итальянском городе Ливорно. Развитие современной инфраструктуры мобильной связи влияет не только на эффективность отдельных производств, но и на рост экономики в целом. Для развития инновационной составляющей экономики, Украина должна ориентироваться на лучшие мировые примеры, а не тратить время на способы дополнительного регулирования отрасли.
В контексте Украины, речь идет о повышении эффективности работы сразу нескольких важных отраслей национальной экономики — добывающей, промышленного производства и сельского хозяйства.
«Интересно сравнение Украины и Польши, особенно в контексте отрасли. Отмечу, что стандарты 3G и 4G Польша ввела соответственно на 11 и 8 лет раньше. Это время Украина теряла в развитии технологий, инноваций и эффективного производства», — отметил Толстой.
Президент Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии Себастьян Толстой убежден, что глобальное сотрудничество, открытые границы и отсутствие барьеров для развития и обмена технологий создает новое качество сотрудничества и эффективности, примером чего является Киевский международный экономический форум.
«Мы в компании Ericsson убеждены, что внедрение 5G в Украине — это мощный импульс и новые возможности для развития инновационной экономики. Не ограничивайтесь Украиной, в цифровом мире нет границ, мыслите глобально!» — резюмировал Себастьян Толстой.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ПриватБанк сообщил новые правила переводов с карты на карту (инфографика)Вчера, 09:01 - 2173 5
Украинцы будут платить за подсолнечное масло по другой ценеВчера, 06:35 - 12275 4
"Нафтогаз" моделирует различные сценарии прохождения отопительного сезона - ВитренкоПозавчера, 17:50 - 760 4
Основной проблемой в стране украинцы считают низкие зарплаты и пенсии — опросПозавчера, 21:30 - 855 4
Как с 1 декабря в Украине возрастет размер минимальной пенсииВчера, 08:04 - 981 3
Украинцы будут платить за подсолнечное масло по другой ценеВчера, 06:35 - 12275 4
ПриватБанк сообщил новые правила переводов с карты на карту (инфографика)Вчера, 09:01 - 2173 5
Эксперты назвали справедливую цену биткоинаВчера, 15:56 - 2153 1
В Киеве возросли тарифы на содержание жильяВчера, 09:00 - 1597
Что ожидать от ставок по депозитам — мнения экспертовВчера, 14:33 - 1121 2
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3095 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 871 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2451 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1909 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1571 5