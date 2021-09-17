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Новая технология Qualcomm улучшит стабильность Wi-Fi на ноутбуках

Новая технология Qualcomm улучшит стабильность Wi-Fi на ноутбуках

Сразу несколько производителей электроники анонсировали лэптопы с поддержкой новой функции Wi-Fi Dual Station. Благодаря использованию специальных чипов Qualcomm беспроводное соединение становится почти таким же стабильным, как при традиционном подключении к сети с помощью кабеля Ethernet.

Одними из первых опробовать новую функцию смогут пользователи Windows 11. Система беспроводной связи WiFi FastConnect 6900 создана инженерами Qualcomm и предназначена для одновременного подключения к нескольким диапазонам Wi-Fi.

Wi-Fi Dual Station разом задействует передатчики 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также имеет поддержку диапазона 6 ГГц. Для использования всех преимуществ новой технологии нужен ПК или ноутбук с модулем Wi-Fi 6 и возможностью передачи данных по четырём потокам в двух диапазонах. Кроме того, те же функции должен поддерживать и роутер.

Valve уже сообщила об интеграции технологии Wi-Fi Dual Station в Steamworks SDK для таких игр, как Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. По заявлению Qualcomm, это позволило сократить значение задержки сигнала при беспроводном подключении в 4 раза.

О поддержке новой технологии уже заявили Lenovo и Acer, планирующие использовать её в своих ноутбуках. Немалый интерес к Wi-Fi Dual Station проявляет и AMD, рассматривающая технологию для интеграции в корпоративные платформы.

По материалам 4PDA
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