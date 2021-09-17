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Отныне украинцы смогут узнать, кто подал на них в суд

Отныне украинцы смогут узнать, кто подал на них в суд

С 11 октября украинцы смогут получать автоматические уведомления о состоянии рассмотрения их судебных дел.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что через Опендатабот будут рассылаться сообщения — не только о делах, по которым было открыто производство, но также и о отклоненных исках.

«Каждый день в Украине в суд поступает почти 10 тыс. исковых заявлений. Далеко не все они будут рассмотрены и приняты. Многие иски, отклоненные по разным причинам, через некоторое время будут поданы снова. Но ответчик о результате всех этих действий узнает только когда по почте придет повестка в суд. Или не узнает — потому что половина украинских судов не обеспечена средствами на отправку корреспонденции — и поэтому не сможет вовремя явиться на судебное заседание», — сказано в сообщении.

Чем удобна новая услуга:

  • оперативное получение человеком информации о попытке подать на него в суд удобно тем, что позволяет ответчику детально подготовиться к первому заседанию.

После принятия иска Опендатабот будет информировать пользователя обо всех дальнейших изменениях в судебном деле: «назначено заседание», «вынесено решение», «подана апелляция» и т. д.

Как отметили в Опендатабот, мониторинг дел — бесплатная услуга.

Справка Finance.ua:

  • с 6 июля полноценно заработала автоматизированная система исполнительного производства, которая позволяет арестовывать средства на банковских счетах украинцев-должников автоматически;
  • Министерство юстиции объяснило, что списывать долги автоматически с банковских карт не будут. На средства будет налагаться арест.
По материалам Finance.UA
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