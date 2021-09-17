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Украина возобновила движение пассажирских поездов в пять европейских стран

Украина возобновила движение пассажирских поездов в пять европейских стран

Укрзализныця возобновила пассажирское сообщение с 5 европейскими странами.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что сообщение возобновляется с Молдовой, Польшей, Словакией, Венгрией и Австрией.

«Возвращаемся к восстановлению пассажиропотока, в частности на международных направлениях. 10 октября после полуторагодового перерыва отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев-Перемышль (Польша)», — говорится в сообщении Укрзализныци в Telegram-канале.

С сегодняшнего дня пассажиры Укрзализныци могут путешествовать в:

  • Словакиию, куда следуют поезда: Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиерна над Тисом;
  • Венгрию и Австрию: Киев — Будапешт — Вена;
  • Молдову: Одесса — Кишинев;
  • Польшу: Киев — Перемышль.

Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу еще и на официальном сайте компании.

«Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Польши и других стран Европы, а также граждан этих стран в Украину пассажиры могут узнать через официальные источники посольства этих стран в Украине, а также через сайт Министерства иностранных дел Украины», — отметили в Укрзализныце.

По материалам Finance.UA
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