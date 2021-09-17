Украина возобновила движение пассажирских поездов в пять европейских стран

Укрзализныця возобновила пассажирское сообщение с 5 европейскими странами.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что сообщение возобновляется с Молдовой, Польшей, Словакией, Венгрией и Австрией.
«Возвращаемся к восстановлению пассажиропотока, в частности на международных направлениях. 10 октября после полуторагодового перерыва отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев-Перемышль (Польша)», — говорится в сообщении Укрзализныци в Telegram-канале.
С сегодняшнего дня пассажиры Укрзализныци могут путешествовать в:
Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу еще и на официальном сайте компании.
«Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Польши и других стран Европы, а также граждан этих стран в Украину пассажиры могут узнать через официальные источники посольства этих стран в Украине, а также через сайт Министерства иностранных дел Украины», — отметили в Укрзализныце.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стали известны детали работы общественного транспорта в случае нового локдауна в Киеве12 ч. назад - 5155 14
Отопление может подорожать на 40%: мнение экспертовВчера, 20:03 - 2092 10
10 европейских стран предложили выход из энергокризиса3 ч. назад - 521 6
В Кабмине оценили себестоимость украинского газа8 ч. назад - 2840 6
Хочешь путешествовать - вакцинируйся: МИД о рисках исключения Украины из «зеленого списка» ЕСВчера, 19:20 - 1202 5
Стали известны детали работы общественного транспорта в случае нового локдауна в Киеве12 ч. назад - 5155 14
Украинцы в сентябре купили новых машин на $316 млн: какие в лидерах (инфографика)12 ч. назад - 4541 2
В Кабмине оценили себестоимость украинского газа8 ч. назад - 2840 6
Одногривневую монету продали за 47 тыс. грн (фото)8 ч. назад - 2578 2
Глава Dragon Capital назвал три главных угрозы для экономики Украины11 ч. назад - 2517 1
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2755 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 750 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2237 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1704 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1411 5