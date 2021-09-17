Укрпочта повышает тарифы

Тарифы «Укрпочты» на универсальные услуги почтовой связи вырастут с 1 декабря 2021 года.

Также решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, какие именно тарифы меняются.

Как сказано на сайте НКРСИ:

тариф на пересылку письма, почтовой карточки (приоритетные, массой до 50 г) вырастет на 15% с 13 гривен до 15 гривен;

тариф на бандероль (приоритетные, массой до 250 г) увеличат на 15% с 19,50 гривен до 22,50 гривен;

за каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу тариф вырастет на 16% с 9,50 гривен до 11 гривен;

стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 гривен, за 1 кг — 5 гривен.

Справка Finance.ua:

Укрпочта запускает пилотный проект по установке почтоматов в своих отделениях;