Укрпочта повышает тарифы

Тарифы «Укрпочты» на универсальные услуги почтовой связи вырастут с 1 декабря 2021 года.
Также решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, какие именно тарифы меняются.
Как сказано на сайте НКРСИ:
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