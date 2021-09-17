0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

Новые наушники OnePlus Buds Z2 показали на качественных изображениях

Известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал качественные рендеры новых полностью беспроводных наушников OnePlus Buds Z2, которые компания планирует представить уже на этой неделе.

Ранее в сети появились фотографии упаковки беспроводных наушников, которые подтвердили, что общее время работы при использовании зарядного футляра составляет 38 часов. 10-минутной зарядки хватит на 5 часов работы.

Наушники получат систему активного шумоподавления, адаптер Bluetooth 5.2, аккумулятор емкостью 520 мАч, поддержку технологии Dolby Atmos и защиты от пыли и влаги в соответствии с предложениями по IP55.

Презентация полностью беспроводных наушников OnePlus Buds Z2 состоится уже 13 октября этого года.

Эван Бласс в этом году первым выложил фотографии новинок компании Samsung, которые представили на Samsung Galaxy Unpacked.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.