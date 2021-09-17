Новые наушники OnePlus Buds Z2 показали на качественных изображениях

Известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал качественные рендеры новых полностью беспроводных наушников OnePlus Buds Z2, которые компания планирует представить уже на этой неделе.
Ранее в сети появились фотографии упаковки беспроводных наушников, которые подтвердили, что общее время работы при использовании зарядного футляра составляет 38 часов. 10-минутной зарядки хватит на 5 часов работы.
Наушники получат систему активного шумоподавления, адаптер Bluetooth 5.2, аккумулятор емкостью 520 мАч, поддержку технологии Dolby Atmos и защиты от пыли и влаги в соответствии с предложениями по IP55.
Презентация полностью беспроводных наушников OnePlus Buds Z2 состоится уже 13 октября этого года.
Эван Бласс в этом году первым выложил фотографии новинок компании Samsung, которые представили на Samsung Galaxy Unpacked.
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