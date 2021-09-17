Защита от инфляции: в JPMorgan назвали победителя в противостоянии Bitcoin против золота

На этой неделе Bitcoin впервые с середины мая подорожал до 55 тысяч долларов за монету, а рыночная капитализация самой популярной криптовалюты мира пересекла отметку в 1 триллион долларов. В JPMorgan рассказали, с чем связано резкое подорожание Bitcoin.
В одном из крупнейших банков США JPMorgan заявили, что рост стоимости Bitcoin также связан со стремлением институциональных инвесторов защитить свои активы от инфляции.
Инвесторы выбирают Bitcoin. Похоже, что институциональные инвесторы возвращаются к Bitcoin, поскольку считают цифровую монету лучшей защитой от инфляции, чем золото. Эту позицию также поддерживает канадский бизнесмен Кевин О’Лири. Он заявил, что криптовалюты снова составляют большую часть его инвестиционного портфеля. Согласно данным JPMorgan, деньги перетекают из золота в Bitcoin”.
Актуальная стоимость Bitcoin и золота:
В JPMorgan назвали еще несколько факторов, поддержавших рост стоимости Bitcoin. В частности, речь идет о решении США не ограничивать майнинг или использование криптовалют, как это сделал Китай. Вторая причина – популяризация протокола Lightning Network и 2-го уровня платежных решений, которые помогли Сальвадору адаптировать Bitcoin.
Новое заявление JPMorgan контрастирует с майским отчетом банка. Тогда аналитики отметили, что инвесторы делают ставку на традиционное золото, закрывая свои позиции в криптовалюте.
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