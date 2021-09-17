Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5−1,0%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,61 до 26,35 грн (-1,0%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 26,50/26,52 до 26,36/26,38 грн (-0,5%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,47/26,66 до 26,29/26,48 (-0,7%).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.
Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, позитивом для гривны стали разговоры с полей онлайн-консультаций с МВФ о возможном прогрессе с пролонгацией кредитной программы.
«Впрочем, игра на понижение валюты временами носила откровенно спекулятивный характер, и сдерживалась интервенциями НБУ по покупке валюты, — говорит Иосуб. — На начавшейся неделе ожидаю снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,2 грн, а наличный доллар в банках вблизи 26,1/26,3 грн».
Со слов Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, зарубежные инвесторы продолжили сокращать объемы своих инвестиций в ОВГЗ. За прошлую неделю их портфели сократились на 1,2 млрд грн — до 97,04 млрд.
«Главной причиной их ухода является низкая средневзвешенная доходность этих бумаг, особенно на фоне роста потребительской инфляции до 11,0% в годовом исчислении. Вероятно, часть высвободившихся средств будет выведена ими в материнские юрисдикции, что приведет к росту спроса на иностранные валюты и создаст дополнительное давление на гривну», — отмечает Гойлов.
По прогнозу эксперта, на текущей неделе доллар США к гривне продолжит снижение к уровню 26,00. Единая европейская валюта, с высокой долей вероятности, ослабнет до отметки 30,25.
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