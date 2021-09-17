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В декабре 2021 года с конвейера снимут Opel Astra пятого поколения (фото)

Opel в декабре 2021 года закончит серийное производство Opel Astra пятого поколения. Сразу после этого начнется выпуск Astra нового, шестого, поколения.

Opel Astra шестого поколения уже официально представлен. Он, судя по всему, будет заметно лучше и красивей, чем модель предыдущего поколения. Выпуск этой модели даже перенесут из Польши в Германию. Предварительный заказ этой новинки начнется уже в ближайшее время.

За шесть лет в Польше успели выпустить более 500 тысяч автомобилей Astra пятого поколения. Если быть более точным, то польский завод, выпускающий Opel Astra, находится в Гливице.

Этот завод работает с 1998 года. За все это время там выпустили более 2,7 млн автомобилей. С 2022 года этот завод перестанет выпускать легковые автомобили. У концерна Stellantis на него другие планы.

Ранее сообщалось, что Opel Astra нового поколения получила заметные изменения в дизайне. У нее новые бамперы, новые фары, новые задние фонари. Также серьезные изменения произошли в салоне и в технической начинке.

По материалам autonews.ua
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