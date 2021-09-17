Стало известно, какими смартфонами пользователи больше всего довольны

Команда популярного бенчмарка AnTuTu поделилась своим ежемесячным рейтингом смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android, который составлен на основе оценок уровня удовлетворения пользователей. Благодаря таким рейтингам можно посмотреть на реальную ситуацию и реальный уровень удовлетворения смартфонами у пользователей, что ощутимо помогает при дальнейшем выборе смартфона.

Первое место получил прошлогодний флагманский смартфон Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, получивший результат 97.1 процента.

Второе место получил Oppo K9 5G с результатом 95.19 процентов, а третье место занимает Huawei Mate 30 5G, который был выпущен два года назад. Довольно интересно, что на таких высоких позициях расположены, в основном, не самые новые флагманы, а смартфоны, которые уже некоторое время присутствуют на рынке.

Четвертое и пятое места получили флагманские модели Meizu: Meizu 18 Pro с 93.56 процента и Meizu 18 с 93.49 процента. На шестом и седьмом местах находятся Samsung Galaxy S21 Ultra 5G с 93.38 процентами и Huawei P40 Pro+ с 93.22 процента. Восьмое и девятое места занимают модели Vivo: Vivo S10 Pro с 93.04 процента и Vivo X60 Pro+ с 92.8 процента, а замыкает топ флагманский Honor Magic3 Pro с 92.53 процента.



Что интересно, на третьем месте находится флагманский смартфон Huawei Mate 30 5G, вышедший два года назад, который недавно получил возможность обновления до Harmony OS 2.0. Китайские пользователи заявляют, что после обновления их смартфон начал работать ощутимо быстрее и лучше.