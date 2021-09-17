Как найти работу своей мечты

Если работа вызывает исключительно негативные эмоции и является лишь инструментом для заработка денег, эксперты советуют задуматься и найти работу, которая не только приносит деньги, но и приходится по душе.

Что же для этого нужно? Вот некоторые рекомендации экспертов кадрового портала grc.ua, которые помогут встать на правильные рельсы в профессиональной сфере.

Определитесь со своими навыками. Проанализируйте свои сильные и слабые стороны и навыки. Сделайте самостоятельную оценку: вспомните все интересы, хобби и тому подобное. Стоит вспомнить даже достижения в школе или институте — вполне вероятно, у вас есть талант, который «блеснул» раньше, но вы не придали этому значения. Или, возможно, у вас уже есть хобби, но вы не воспринимаете его как полноценную работу. Например, вы фотографируете, готовите, обучаете и тому подобное. Может, стоит серьезно задуматься о «прокачке» своих способностей?

Альтернатива — помощь со стороны. Например, можно пройти тесты по профориентации. Некоторые из них бесплатные и находятся в свободном доступе в интернете.

Представьте свой идеальный образ жизни. Еще одна задача на саморефлексию — подумайте над вашими идеальными условиями работы. Для кого-то лучше всего работать в офисе, а кого-то офисная рутина буквально угнетает. Кто-то не представляет жизни без командировок, активного общения с коллегами и частых переездов, а кто-то живет по принципу «Мой дом — моя крепость».

Тщательно и честно запишите все критерии, которым должна соответствовать ваша работа. О зарплате пока не думайте, сконцентрируйтесь на рабочей атмосфере и графике. Сформулируйте по крайней мере 10 пунктов, подпадающих под признание «идеальные рабочие условия». Дальше все просто: если предложение о работе соответствует хотя бы 8 из 10 критериев, вы рассматриваете этот вариант, а если меньше — отвечаете отказом.

Не затягивайте. Как только определились с навыками и желаемыми условиями работы, сразу начинайте искать работу. Помните: поиск работы — это ваша рабочая задача. Фиксируйте цель и дедлайны: например, проходить 10 собеседований за месяц или найти работу за 2 месяца.

Будьте бдительны: если процесс поиска работы затягивается, появляется соблазн все бросить и прекратить поиск идеальной работы. Не поддавайтесь — продолжайте поиски и анализируйте свои действия. Возможно, стоит усовершенствовать резюме, поработать над самопрезентацией, повысить квалификацию или еще раз посетить карьерного консультанта? Двигайтесь и не затягивайте процесс поиска.

Не бойтесь вносить изменения в план. Даже если вы потратили средства на услуги коуча, посетили кучу собеседований, но понимаете, что должность или компания «не ваша» — не бойтесь отказаться. Это вполне нормально. Просто еще раз проанализируйте свой перечень «идеальных условий» труда. Будьте искренними с собой и ищите свое истинное предназначение.

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