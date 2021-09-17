Как найти работу своей мечты

Если работа вызывает исключительно негативные эмоции и является лишь инструментом для заработка денег, эксперты советуют задуматься и найти работу, которая не только приносит деньги, но и приходится по душе.
Что же для этого нужно? Вот некоторые рекомендации экспертов кадрового портала grc.ua, которые помогут встать на правильные рельсы в профессиональной сфере.
Альтернатива — помощь со стороны. Например, можно пройти тесты по профориентации. Некоторые из них бесплатные и находятся в свободном доступе в интернете.
Тщательно и честно запишите все критерии, которым должна соответствовать ваша работа. О зарплате пока не думайте, сконцентрируйтесь на рабочей атмосфере и графике. Сформулируйте по крайней мере 10 пунктов, подпадающих под признание «идеальные рабочие условия». Дальше все просто: если предложение о работе соответствует хотя бы 8 из 10 критериев, вы рассматриваете этот вариант, а если меньше — отвечаете отказом.
Будьте бдительны: если процесс поиска работы затягивается, появляется соблазн все бросить и прекратить поиск идеальной работы. Не поддавайтесь — продолжайте поиски и анализируйте свои действия. Возможно, стоит усовершенствовать резюме, поработать над самопрезентацией, повысить квалификацию или еще раз посетить карьерного консультанта? Двигайтесь и не затягивайте процесс поиска.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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