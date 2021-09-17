На 3D-принтере напечатали полноценный жилой район

В ходе сотрудничества нескольких компаний появилась возможность создавать сверхпрочные дома при помощи современных технологий. Все они напечатаны на 3D-принтере и уже прошли испытания землетрясением магнитудой 7,4 балла.

В Накахуке, Мексика, был построен целый район из домов, напечатанных на 3D-принтере. Здания оказались чрезвычайно устойчивыми, а за разработку отвечали сразу три фирмы. Это New Story, некоммерческая организация из Сан-Франциско; Échale, компания по производству социального жилья из Мексики; Icon, техасская компания, занимающаяся строительными технологиями.



Фото: 4pda.to

Все дома одноэтажные и имеют площадь 46,5 м2. В каждом из них есть две спальни, кухня и ванная комната. Строители использовали 3D-принтер Vulcan II, разработанный для сложных проектов. Технологии, на базе которых он создан, призваны решить проблему нехватки жилья для уязвимых слоёв населения.

Авторы проекта признают, что столкнулись с некоторыми проблемами. Больше всего мешали постоянные дожди, затоплявшие подъездные пути к строительной площадке. К счастью, Vulcan II оказался надёжен и смог выполнять свою работу в непростых условиях, что в итоге позволило преодолеть все трудности.