0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

Vivo придумала новый способ скрыть подэкранную камеру

Vivo придумала новый способ скрыть подэкранную камеру

Несмотря на то, что смартфоны с подэкранными камерами уже доступны в продаже, технология не отличается высоким качеством и вызывает много вопросов.

Похоже, vivo планирует решить проблему с видимостью самой камеры под дисплеем. В ходе большого 32-страничного документа производитель предлагает поместить прямо над камерой значок индикатора заряда.

Проблема подэкранных камер в том, что из-за конструктивных особенностей их видно невооружённым глазом. Любой значок скроет существующий недостаток, а пользователь будет наслаждаться полноэкранным дисплеем без изъянов. Если смартфон повернуть горизонтально, на месте индикатора заряда появится другой значок. После активации самой камеры необходимость в скрытности отпадёт, а значит, объектив сможет собрать необходимое количество света для создания качественной фотографии.


Изображение: LetsGoDigital

Поскольку идея пока не воплощена, нет никаких гарантий, что китайский производитель когда-либо выпустит нечто подобное. Вполне возможно, что первым смартфоном vivo с подэкранной камерой станет NEX 4, выход которого ожидается в 2022 году.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.