Vivo придумала новый способ скрыть подэкранную камеру

Несмотря на то, что смартфоны с подэкранными камерами уже доступны в продаже, технология не отличается высоким качеством и вызывает много вопросов.

Похоже, vivo планирует решить проблему с видимостью самой камеры под дисплеем. В ходе большого 32-страничного документа производитель предлагает поместить прямо над камерой значок индикатора заряда.

Проблема подэкранных камер в том, что из-за конструктивных особенностей их видно невооружённым глазом. Любой значок скроет существующий недостаток, а пользователь будет наслаждаться полноэкранным дисплеем без изъянов. Если смартфон повернуть горизонтально, на месте индикатора заряда появится другой значок. После активации самой камеры необходимость в скрытности отпадёт, а значит, объектив сможет собрать необходимое количество света для создания качественной фотографии.



Изображение: LetsGoDigital

Поскольку идея пока не воплощена, нет никаких гарантий, что китайский производитель когда-либо выпустит нечто подобное. Вполне возможно, что первым смартфоном vivo с подэкранной камерой станет NEX 4, выход которого ожидается в 2022 году.