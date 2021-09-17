Vivo придумала новый способ скрыть подэкранную камеру

Несмотря на то, что смартфоны с подэкранными камерами уже доступны в продаже, технология не отличается высоким качеством и вызывает много вопросов.
Похоже, vivo планирует решить проблему с видимостью самой камеры под дисплеем. В ходе большого 32-страничного документа производитель предлагает поместить прямо над камерой значок индикатора заряда.
Проблема подэкранных камер в том, что из-за конструктивных особенностей их видно невооружённым глазом. Любой значок скроет существующий недостаток, а пользователь будет наслаждаться полноэкранным дисплеем без изъянов. Если смартфон повернуть горизонтально, на месте индикатора заряда появится другой значок. После активации самой камеры необходимость в скрытности отпадёт, а значит, объектив сможет собрать необходимое количество света для создания качественной фотографии.
Изображение: LetsGoDigital
Поскольку идея пока не воплощена, нет никаких гарантий, что китайский производитель когда-либо выпустит нечто подобное. Вполне возможно, что первым смартфоном vivo с подэкранной камерой станет NEX 4, выход которого ожидается в 2022 году.
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