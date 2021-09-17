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Акции Lenovo упали больше всего за последнее десятилетие

Акции Lenovo упали больше всего за последнее десятилетие

По данным Reuters, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров, китайский технологический гигант Lenovo потерял на акциях 17%. Это произошло после того, как компания отозвала свою заявку на 10 млрд юаней ($1,55 млрд) в Шанхае.

Через несколько дней после того, как заявка была принята Шанхайским рынком STAR, в пятницу, Lenovo заявил о ее отзыве.

Как сообщает Reuters, компания сделала это из-за того, что финансовая информация изменилась за время проверки заявки. В то же время подробно причины финансовых изменений описаны не были.

Технологический гигант ссылается также на влияние последних котировок на рынке капиталов.

«Все операции группы в нормальном состоянии, как обычно. Отзыв заявки не повлечет какого-либо негативного влияния на финансовое положение», – говорится в заявлении Lenovo.

По материалам Mind
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