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В WhatsApp появится полезная функция для голосовых сообщений

В WhatsApp появится полезная функция для голосовых сообщений

Команда WhatsApp продолжает работать над улучшением функции голосовых сообщений в мессенджере. Ранее мы писали, что в приложении появится проигрыватель голосовых сообщений, который позволит ставить их на паузу и перемещаться между чатами, не прерывая прослушивание. Теперь сообщается, что пользователи смогут прослушивать свои сообщения перед отправкой и «монтировать» их.

Пока эта полезная функция находится в разработке и недоступна даже бета-тестерам. Инсайдеры уже показали будущий интерфейс для записи голосовых сообщений в WhatsApp. По ролику видно, что пользователь сможет ставить паузу во время записи (если, например, его что-то отвлечёт), а также увидит общую продолжительность своего сообщения перед отправкой.

Пока непонятно, когда такая опция станет доступна всем пользователям.

По материалам internetua.com
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